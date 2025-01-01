сегодня



Бывший не собирается в ARCH ENEMY



Johan Liiva не собирается возвращаться в ARCH ENEMY — об этом он ответил поклоннику в социальной сети:



«Нет, я не собираюсь. Я также удивлен, как и вы все. Я считаю, что Alissa идеальна для AE. Сие тайна великая есть...»







