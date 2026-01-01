16 фев 2026



ANGELA GOSSOW не собирается в ARCH ENEMY



ANGELA GOSSOW опровергла слухи о том, что станет новой вокалисткой ARCH ENEMY. Слухи о возможном возвращении были вызваны тизер-видео, опубликованным ARCH ENEMY и Gossow, в котором можно было увидеть таинственную фигуру, держащую факел, и снабженную загадочной надписью "2026". Все остальное было удалено с каждого из их аккаунтов.



После того, как ранее сегодня был опубликован второй тизер-ролик, Angela, которая более десяти лет руководит ARCH ENEMY, написала в своих социальных сетях:



«Это не я! Но спасибо вам за всю любовь! Я очень рад участвовать в этой новой главе в качестве менеджера. Это будет УБОЙНО!»







