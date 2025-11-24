Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 70
*Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!» 21
*Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA ... 19
*Новая песня ULVER 15
*Новое видео CLAWFINGER 13
Arch Enemy

24 ноя 2025 : 		 ARCH ENEMY расстались с вокалисткой

6 ноя 2025 : 		 Видео с текстом от ARCH ENEMY

10 окт 2025 : 		 Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY

17 сен 2025 : 		 Видео с текстом от ARCH ENEMY

20 авг 2025 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

3 апр 2025 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

28 мар 2025 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY доступен для прослушивания

15 мар 2025 : 		 Гитарист ARCH ENEMY о новом участнике

6 фев 2025 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

3 фев 2025 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Веган в туре может выжить!»

10 дек 2024 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё»

8 дек 2024 : 		 ARCH ENEMY выступили без Alissa

4 дек 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

18 окт 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

10 окт 2024 : 		 ARCH ENEMY исполнили новую песню

4 окт 2024 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY выйдет весной

31 июл 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

13 май 2024 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY с новым гитаристом

6 май 2024 : 		 ARCH ENEMY в Шанхае

2 май 2024 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

31 дек 2023 : 		 JEFF LOOMIS покинул ARCH ENEMY

16 дек 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY

11 сен 2023 : 		 Видео полного выступления ARCH ENEMY

23 авг 2023 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY: «Сомневаюсь ли я в себе? Конечно»

28 июл 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант»

17 июл 2023 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY
ARCH ENEMY расстались с вокалисткой



ARCH ENEMY публиковали следующее сообщение:

«ARCH ENEMY расстаются с Alissa White-Gluz. Мы благодарны за то время и музыку, которую разделили вместе и желаем ей только лучшего в будущем. Везде, где что-то заканчивается, есть место и для начала.

Увидимся в 2026!»




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

24 ноя 2025
J
Jack of Diamonds
Это прикол?
24 ноя 2025
Sting
Это всё из-за веганства!!!
просмотров: 183

