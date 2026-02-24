Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
[= ||| все новости группы



*

Arch Enemy

*



24 фев 2026 : 		 ANGELA GOSSOW думала вернуться в ARCH ENEMY

19 фев 2026 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

19 фев 2026 : 		 Новая песня ARCH ENEMY

16 фев 2026 : 		 ANGELA GOSSOW не собирается в ARCH ENEMY

16 фев 2026 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ об уходе из ARCH ENEMY

25 ноя 2025 : 		 Бывший не собирается в ARCH ENEMY

24 ноя 2025 : 		 ARCH ENEMY расстались с вокалисткой

6 ноя 2025 : 		 Видео с текстом от ARCH ENEMY

10 окт 2025 : 		 Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY

17 сен 2025 : 		 Видео с текстом от ARCH ENEMY

20 авг 2025 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

3 апр 2025 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

28 мар 2025 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY доступен для прослушивания

15 мар 2025 : 		 Гитарист ARCH ENEMY о новом участнике

6 фев 2025 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

3 фев 2025 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Веган в туре может выжить!»

10 дек 2024 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё»

8 дек 2024 : 		 ARCH ENEMY выступили без Alissa

4 дек 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

18 окт 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

10 окт 2024 : 		 ARCH ENEMY исполнили новую песню

4 окт 2024 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY выйдет весной

31 июл 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

13 май 2024 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY с новым гитаристом

6 май 2024 : 		 ARCH ENEMY в Шанхае

2 май 2024 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ANGELA GOSSOW думала вернуться в ARCH ENEMY



zoom
ANGELA GOSSOW опубликовали фото и следующее сообщение:

«Моя сестра [по духу]. Такой теплый и искренний человек. У нас одинаковые музыкальные вкусы, одинаковая вокальная техника и преданность музыке, людям и фитнесу. Мы знаем друг друга лично много лет. Следила за ее путешествием с ONCE HUMAN, надеясь на ее прорыв. Затем я скрестила пальцы, чтобы она присоединилась к другой известной металл-группе. Не получилось. Она никогда не сдавалась! Тогда я подумывала о том, чтобы собрать для нее новую группу — что-то среднее между DIMMU BORGIR, ARCH ENEMY/ IN FLAMES и MACHINE HEAD/ ONCE HUMAN. Я попросила ее прислать несколько кавер-версий, чтобы составить полное представление о ее вокальных способностях (она была потрясающей!), и начала искать музыкантов, соответствующих ее таланту. А потом в лагере ARCH ENEMY произошли события. Я долго думала о возвращении в группу. Я проанализировала свою жизнь, свой возраст, то, что у меня еще маленькие дети, свою загруженность в качестве менеджера [ARCH ENEMY]. И ответ был отрицательным. Как эмоционально, так и рационально. Мы получили множество заявок от великих вокалистов со всего мира. Я познакомила Loren с ребятами. Подключился Michael. Она записала вокал в декабре 2025 года. Она воспарила. Как птица Феникс в небо. Так интенсивно. Такая великолепная. Она — перевоплощение Angela. Превосходит мои способности. Готова работать десятилетиями. Для меня большая честь и радость работать с ней. Наконец-то!».

Angela добавила в постскриптуме: «Всего наилучшего Alissa! Она собирается поразить всех своим сольным альбомом! Хотела сделать это с 2016 года. У нее есть большой женский талант, и она наверняка оставит свой след в мире металла :)»

Gossow также написал в "постскриптуме": «Да, я готова к одиночным появлениям».






Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 9 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

24 фев 2026
i
industrialist
Эхх бля... ну как же обломно!!!
24 фев 2026
YNWA
Хорошо, что передумала)
24 фев 2026
Corpsegrinder04
Надо было возвращаться на вокал, а менеджером Шэрон Озборн ставить. А то бабка от безделья уже над трупом глумиться начинает.
24 фев 2026
gravitgroove
На Once Human в таком случае у нее не останется времени, если только OH не превратится в студийную хрень типа нынешних Divine Heresy, где она так же числится. Но это даже к лучшему, есть маленький шанс, что Мэйдер создаст или запишет с кем-то действительно что-то нормальное со времен The More things Change и Prince Valium.
24 фев 2026
С
СтаканМарьиванны
Даже в свои 50 с хвостиком Госсоу выглядит ебабельней (харизматичней) очередной нанятой поющей головы 40 лет возраста.
24 фев 2026
olly71
Каждому своё время . Новая зашла неплохо с новой песней . Поэтому что не делается всё к лучшему . Вокалисты и барабанщики это самое физически сложная работа на сцене и поэтому желательно выбирать помоложе из возможного .
24 фев 2026
F
Fo0x
Ну если у Анжелки в 50 "уже возраст", что говорить о Джаггере ?
24 фев 2026
YNWA
Fo0x, ну так Джаггер и не выглядит ебабельным, что там говорить)
24 фев 2026
Corpsegrinder04
Fo0x, джаггер начиная где-то с 45-ти лет выглядит одинаково.
До сих пор помню по телеку концерт смотрел, когда они в Москву приезжали в 98-м году. Он выглядел так же как щас.
просмотров: 945

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом