ANGELA GOSSOW думала вернуться в ARCH ENEMY



ANGELA GOSSOW опубликовали фото и следующее сообщение:



«Моя сестра [по духу]. Такой теплый и искренний человек. У нас одинаковые музыкальные вкусы, одинаковая вокальная техника и преданность музыке, людям и фитнесу. Мы знаем друг друга лично много лет. Следила за ее путешествием с ONCE HUMAN, надеясь на ее прорыв. Затем я скрестила пальцы, чтобы она присоединилась к другой известной металл-группе. Не получилось. Она никогда не сдавалась! Тогда я подумывала о том, чтобы собрать для нее новую группу — что-то среднее между DIMMU BORGIR, ARCH ENEMY/ IN FLAMES и MACHINE HEAD/ ONCE HUMAN. Я попросила ее прислать несколько кавер-версий, чтобы составить полное представление о ее вокальных способностях (она была потрясающей!), и начала искать музыкантов, соответствующих ее таланту. А потом в лагере ARCH ENEMY произошли события. Я долго думала о возвращении в группу. Я проанализировала свою жизнь, свой возраст, то, что у меня еще маленькие дети, свою загруженность в качестве менеджера [ARCH ENEMY]. И ответ был отрицательным. Как эмоционально, так и рационально. Мы получили множество заявок от великих вокалистов со всего мира. Я познакомила Loren с ребятами. Подключился Michael. Она записала вокал в декабре 2025 года. Она воспарила. Как птица Феникс в небо. Так интенсивно. Такая великолепная. Она — перевоплощение Angela. Превосходит мои способности. Готова работать десятилетиями. Для меня большая честь и радость работать с ней. Наконец-то!».



Angela добавила в постскриптуме: «Всего наилучшего Alissa! Она собирается поразить всех своим сольным альбомом! Хотела сделать это с 2016 года. У нее есть большой женский талант, и она наверняка оставит свой след в мире металла :)»



Gossow также написал в "постскриптуме": «Да, я готова к одиночным появлениям».











