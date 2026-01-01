Arts
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 61
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 41
*SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
Новости
19 фев 2026 : 		 Новая песня ARCH ENEMY

16 фев 2026 : 		 ANGELA GOSSOW не собирается в ARCH ENEMY

16 фев 2026 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ об уходе из ARCH ENEMY

25 ноя 2025 : 		 Бывший не собирается в ARCH ENEMY

24 ноя 2025 : 		 ARCH ENEMY расстались с вокалисткой

6 ноя 2025 : 		 Видео с текстом от ARCH ENEMY

10 окт 2025 : 		 Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY

17 сен 2025 : 		 Видео с текстом от ARCH ENEMY

20 авг 2025 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

3 апр 2025 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

28 мар 2025 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY доступен для прослушивания

15 мар 2025 : 		 Гитарист ARCH ENEMY о новом участнике

6 фев 2025 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

3 фев 2025 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Веган в туре может выжить!»

10 дек 2024 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё»

8 дек 2024 : 		 ARCH ENEMY выступили без Alissa

4 дек 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

18 окт 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

10 окт 2024 : 		 ARCH ENEMY исполнили новую песню

4 окт 2024 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY выйдет весной

31 июл 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

13 май 2024 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY с новым гитаристом

6 май 2024 : 		 ARCH ENEMY в Шанхае

2 май 2024 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

31 дек 2023 : 		 JEFF LOOMIS покинул ARCH ENEMY

16 дек 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY
Новая песня ARCH ENEMY



To The Last Breath, новая песня ARCH ENEMY, доступна для прослушивания ниже. Это первый трек для новой вокалистки группы, Lauren Hart из группы ONCE HUMAN






