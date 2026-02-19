Arts
Новости
Новости
TOP5
BEHEMOTH не хотят в Турции 110
BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 43
SHINEDOWN отказались выступать на фестивале с Kid Rock 39
GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
19 фев 2026 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

19 фев 2026 : 		 Новая песня ARCH ENEMY

16 фев 2026 : 		 ANGELA GOSSOW не собирается в ARCH ENEMY

16 фев 2026 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ об уходе из ARCH ENEMY

25 ноя 2025 : 		 Бывший не собирается в ARCH ENEMY

24 ноя 2025 : 		 ARCH ENEMY расстались с вокалисткой

6 ноя 2025 : 		 Видео с текстом от ARCH ENEMY

10 окт 2025 : 		 Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY

17 сен 2025 : 		 Видео с текстом от ARCH ENEMY

20 авг 2025 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

3 апр 2025 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

28 мар 2025 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY доступен для прослушивания

15 мар 2025 : 		 Гитарист ARCH ENEMY о новом участнике

6 фев 2025 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

3 фев 2025 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Веган в туре может выжить!»

10 дек 2024 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё»

8 дек 2024 : 		 ARCH ENEMY выступили без Alissa

4 дек 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

18 окт 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

10 окт 2024 : 		 ARCH ENEMY исполнили новую песню

4 окт 2024 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY выйдет весной

31 июл 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

13 май 2024 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY с новым гитаристом

6 май 2024 : 		 ARCH ENEMY в Шанхае

2 май 2024 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

31 дек 2023 : 		 JEFF LOOMIS покинул ARCH ENEMY
| - |

19 фев 2026

Новое видео ARCH ENEMY



To The Last Breath, новое видео ARCH ENEMY, доступно для просмотра ниже.

To The Last Breath

Whispers curl in the serpent’s breath
A masquerade in the arms of death
Truth is drowned in venom lace
Hidden face, a toxic trace
Eyes of charm, forged in frost
With every word truth got lost
Weaving lies like threads of flame
Burning bridges, shifting blame
Your silver tongue—a rusted knife
Bleeding out the pulse of life

Do or die
It’s time to rise
Reckoning day has come
I can breathe again
I can see again
Take this torch and run

Now the mask begins to peel
Revealing rot beneath the seal
Preached in gold and bled in black
The damage’s done, no turning back
Eyes of charm, forged in frost
With every word truth got lost
Weaving lies like threads of flame
Burning bridges, shifting blame

In shadowed halls – you wear your crown
Feeding off the ones you drowned

Your silver tongue—a rusted knife
Bleeding out - the pulse of life

To the last breath
To the last breath

As the mask divides…
Truth cracks the shell…
A kingdom of lies…
On a slippery slope to hell…




КомментарииСкрыть/показать 11 )

19 фев 2026
GeraldFromRivia
Вопрос: кто у кого пиздит музыку Арч Энеми у Креатора или наоборот? Если бы музыка была без вокала я херн бы отличил.
19 фев 2026
N
Nepalcev
GeraldFromRivia, у Креатора ещё Каркас драли, как раз в бытность Эмотта, так что Милле папа мелодэта.
19 фев 2026
GeraldFromRivia
Nepalcev, да я больше про современный период, когда у обеих групп музыка выродилась в ультра слащавый джы-джы с одинаковым звуком
19 фев 2026
i
industrialist
Ну поехали...Обстановка чем то отдаленно похожа на сцену раммов 2001 года, звук обычный валютный, он щас у всех такой, пичужка, под Госсоу подкашивает, видать хочет на контрасте с голубикой сыграть
19 фев 2026
rock n roll
В свое время с Госсоу были неплохие несколько альбомов,а затем тоска...!
19 фев 2026
k
kovalezha
Бля, эти эмоттовские солопотуги слушать невозможно уже. Впрочем, как и все остальное. Но соляки это прям пиздос. И нахуя ей в этом клипе микрофон? Думает, без него ее не слышно?
19 фев 2026
M
Miwka
да нормальная у неё жопа. А с музыкальной точки зрения скзать нечего )
19 фев 2026
J
Jack of Diamonds
Miwka, алискина ближе
19 фев 2026
olly71
замену одобряе . Гарна тётка . Рычит приятно уху . Мородочка симпотишна жопой худовата ну ничего со временем нарастёт.
19 фев 2026
Dem0niac
Бля, рифмы зато какие! Музыка для ушей!

breath - death
lace - face- trace
Frost - lost
Flame - blame
Knife - life

Я такое классе в девятом писал, помнится.
19 фев 2026
ggg666
Dem0niac, ну и где ты теперь?
просмотров: 806

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом