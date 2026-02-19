сегодня



Новое видео ARCH ENEMY



To The Last Breath, новое видео ARCH ENEMY, доступно для просмотра ниже.



To The Last Breath



Whispers curl in the serpent’s breath

A masquerade in the arms of death

Truth is drowned in venom lace

Hidden face, a toxic trace

Eyes of charm, forged in frost

With every word truth got lost

Weaving lies like threads of flame

Burning bridges, shifting blame

Your silver tongue—a rusted knife

Bleeding out the pulse of life



Do or die

It’s time to rise

Reckoning day has come

I can breathe again

I can see again

Take this torch and run



Now the mask begins to peel

Revealing rot beneath the seal

Preached in gold and bled in black

The damage’s done, no turning back

Eyes of charm, forged in frost

With every word truth got lost

Weaving lies like threads of flame

Burning bridges, shifting blame



In shadowed halls – you wear your crown

Feeding off the ones you drowned



Your silver tongue—a rusted knife

Bleeding out - the pulse of life



To the last breath

To the last breath



As the mask divides…

Truth cracks the shell…

A kingdom of lies…

On a slippery slope to hell…







