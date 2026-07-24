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Arch Enemy

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Новая вокалистка ARCH ENEMY: «Для меня это сбывшаяся мечта!»



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LAUREN HART в интервью Metal Hammer рассказала о своём первом концерте с группой, который состоялся 27 марта 2026 года в Пекине:

«Для меня это было воплощением мечты и началом нового будущего. И это каким-то образом связано с тем ребёнком во мне, который любил ARCH ENEMY и их альбом "Wages Of Sin" [2001 года]. И всё это крутилось у меня в голове, но в то же время ничего из этого не получалось, потому что я была полностью погружена в этот момент. И выступление было так невероятным, а реакция толпы была потрясающей. Я оказалась на другой планете. Я была счастлива».

По поводу того, как её встретили поклонники ARCH ENEMY, Lauren сказала:

«Я получила много любви от всех, и это меня действительно ошеломило. В глубине души я думала, что потребуется время... Я думала, что мне придется по-настоящему потрудиться и заслужить всё это, потому что когда происходят изменения, это сложно. Но я чувствую, что меня сразу же приняли позитивно, и все были приветливыми и доброжелательными в зале. Я была очень счастлива и немного удивлена. Это было просто потрясающе».

На вопрос, помнит ли она, как впервые услышала музыку ARCH ENEMY, Lauren ответила:

«Это было, когда вышел альбом "Wages Of Sin". Я тусовалась со своей обычной компанией друзей, которые давали слушать мне металл, и все они были гитаристами. И когда они записали диск, я подумала: "Боже, как он звучит... Этот певец звучит великолепно". А они сказали мне: "Это не парень. Это девушка". Я понятия не имела, что женщины могут так петь. В то время у них была группа, и они просто записывали свои песни, и я умоляла их позволить мне попробовать. И вот в конце концов я начала скримить».




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24 июл 2026
Вашингтон Ирвинг
«ARCH ENEMY сразу приняли меня в семью! Шведскую.»
24 июл 2026
m
mohnatiy
Надо ей хуи на онлифансе сосать, а не в арх энеми рычать. Вон дочка Чарли Шина там за год 3 мульта налутала.
просмотров: 342

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