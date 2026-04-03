Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Новое видео DIMMU BORGIR 30
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 28
*Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на о... 24
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Arch Enemy

*



4 апр 2026 : 		 Менеджер ARCH ENEMY ответила бывшему гитаристу MEGADETH на обвинения в плагиате

3 апр 2026 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY: «Фанаты очень тепло приняли Lauren Hart»

28 мар 2026 : 		 LAUREN HART дебютировала на сцене с ARCH ENEMY

24 фев 2026 : 		 ANGELA GOSSOW думала вернуться в ARCH ENEMY

19 фев 2026 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

19 фев 2026 : 		 Новая песня ARCH ENEMY

16 фев 2026 : 		 ANGELA GOSSOW не собирается в ARCH ENEMY

16 фев 2026 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ об уходе из ARCH ENEMY

25 ноя 2025 : 		 Бывший не собирается в ARCH ENEMY

24 ноя 2025 : 		 ARCH ENEMY расстались с вокалисткой

6 ноя 2025 : 		 Видео с текстом от ARCH ENEMY

10 окт 2025 : 		 Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY

17 сен 2025 : 		 Видео с текстом от ARCH ENEMY

20 авг 2025 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

3 апр 2025 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

28 мар 2025 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY доступен для прослушивания

15 мар 2025 : 		 Гитарист ARCH ENEMY о новом участнике

6 фев 2025 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

3 фев 2025 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Веган в туре может выжить!»

10 дек 2024 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё»

8 дек 2024 : 		 ARCH ENEMY выступили без Alissa

4 дек 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

18 окт 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

10 окт 2024 : 		 ARCH ENEMY исполнили новую песню

4 окт 2024 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY выйдет весной

31 июл 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY
Показать далее
| - |

|||| 3 апр 2026

Барабанщик ARCH ENEMY: «Фанаты очень тепло приняли Lauren Hart»



zoom
В рамках недавней беседы с Igor Miranda барабанщик ARCH ENEMY DANIEL ERLANDSSON ответил на вопрос о том, какой была реакция поклонников на появление в составе Lauren Hart (ex-ONCE HUMAN):

«По-моему, отклик был просто ошеломляющим. Я не ожидал, что всё пройдёт настолько хорошо. Похоже, фанаты увидели в Lauren что-то, что им действительно по душе, — и, наверное, это отчасти связано с Angela'ой Gossow. В её манере есть что-то общее с Angela. Отзывы были исключительно позитивными. И сейчас, когда мы отыграли первые концерты с Lauren, чувствуется — атмосфера в зале буквально наэлектризована. Это очень круто. Похоже, мы начинаем новую эру группы… Что забавно, учитывая, что мы играем уже — сколько? — лет 30 или около того».

На вопрос, воспринимает ли он приход Lauren в ARCH ENEMY как «новое начало» или «продолжение того, что было с Alissa'ой», Daniel ответил:

«Сейчас мы смотрим вперёд. Думаем о том, какие песни можем сочинить, каким будет следующий альбом и так далее. В этом плане все очень воодушевлены. И, учитывая огромный интерес, мы с нетерпением ждём гастролей — прежде всего, чтобы показать, что мы по-прежнему мощная концертная группа, а может, даже стали сильнее. Сейчас это главный приоритет».

О причинах ухода Alissa'ы из ARCH ENEMY он сказал:

«Официально — как она и говорила — она ушла, чтобы заниматься сольной деятельностью. Хотя теперь, насколько я понимаю, у неё уже своя группа. У нас были долгие отношения, и, думаю, можно сказать, что всё закончилось естественным образом. Всё было хорошо — до тех пор, пока мы не пришли к закономерному финалу. Вот и всё, что я могу сказать. Для некоторых фанатов это непросто — я понимаю это чувство, когда уходит твой любимый вокалист. Но нет причин, почему нельзя поддерживать обе стороны. Можно оставаться фанатом и ARCH ENEMY, и Alissa'ы. Думаю, в итоге всё сложится к лучшему для всех».

На вопрос, был ли он удивлён её уходом, Daniel ответил:

«Сложно сказать. Это не было полной неожиданностью — скорее, ощущалось, что всё к этому постепенно идёт. Было чувство, что мы движемся к определённой точке. И когда это случилось, это уже не выглядело как сюрприз».

Насчёт работы с Lauren он добавил:

«Сейчас она фактически присоединяется к своей любимой группе. Она рассказывала, что альбом “Wages Of Sin” был для неё ключевым — именно он вдохновил её стать вокалисткой. И нам повезло: у неё была группа ONCE HUMAN, но последние годы они не были особо активны, и в тот момент, когда мы с ней связались, она как раз была готова к сотрудничеству.

Мы сами долго к этому шли, много гастролировали, но теперь, когда она с нами, как будто видишь всё её глазами — если можно так сказать. Всё снова кажется новым и свежим. И это реально приносит в группу новую энергию и позитив».

На вопрос о новой музыке, после выхода сингла «To The Last Breath» в феврале, Daniel сказал:

«Да, конечно. Всё произошло очень быстро после её прихода, и нам повезло, что мы успели записать “To The Last Breath”. Сейчас впереди ещё несколько туров, но главный приоритет — новая музыка. И, безусловно, в какой-то момент выйдет новый альбом — надеюсь, уже в следующем году».

Erlandsson также прокомментировал слухи о возможном возвращении Angela'ы Gossow:

«Я понимаю фанатов. Во время всей этой истории многие в интернете реально поверили, что она вернётся. И это понятно — я сам фанат других групп и знаю это чувство, когда хочется, чтобы твои герои вернулись. Но дело в том, что она реально устала от гастролей и выбрала то, что ей сейчас нравится больше — работу менеджера. И это по-прежнему так. Вряд ли гастрольная жизнь сделала бы её счастливой. Мы, внутри группы, это понимаем. Поэтому немного странно видеть подобные ожидания, когда ты знаешь, что этого не произойдёт.

Но да, было бы очень круто снова увидеть её на сцене… В соцсетях тогда поднялся настоящий хайп, и она получила огромное количество любви от фанатов по всему миру. Думаю, именно поэтому она всерьёз рассматривала такую возможность».




Like!+6Dislike!-2


Комментарии 6

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

3 апр 2026
Altair21
Чтож будем ждать альбом, пока я бы особо не обольщался. Сдержанный скептицизм он лучше будет
4 апр 2026
o
overgrin
а они не думали барабанщика и басиста поменять???
это был бы хороший ход,а то скучно
4 апр 2026
olly71
overgrin, на кого на Манякина поменять ? в этой группе один из самых техничных барабанщиков жанра . ps у них там неброльшой скандальчик с Кико Лоурейро случился он их в плагиате обвиняет типо дерут у него великого музыку.
4 апр 2026
Altair21
olly71, кико сам великий музыкант давно стал?) потусил с Мастейном чуток и всё, звезда-пизда что ли
4 апр 2026
S
SS-ULTRA
overgrin, а Эрландссон чем плох? Реально один из самых чётких барабанщиков в рамках жанра. Вот уж к кому точно претензий быть не может, на мой взгляд, свой хлеб он отрабатывает.
Братишка от него отстаёт, хотя тоже не плох.
4 апр 2026
Corpsegrinder04
Крима пусть берут стучать из Septic Flesh.
Куда интересней чёрт.
просмотров: 1828

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом