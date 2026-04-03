3 апр 2026



Барабанщик ARCH ENEMY: «Фанаты очень тепло приняли Lauren Hart»



В рамках недавней беседы с Igor Miranda барабанщик ARCH ENEMY DANIEL ERLANDSSON ответил на вопрос о том, какой была реакция поклонников на появление в составе Lauren Hart (ex-ONCE HUMAN):



«По-моему, отклик был просто ошеломляющим. Я не ожидал, что всё пройдёт настолько хорошо. Похоже, фанаты увидели в Lauren что-то, что им действительно по душе, — и, наверное, это отчасти связано с Angela'ой Gossow. В её манере есть что-то общее с Angela. Отзывы были исключительно позитивными. И сейчас, когда мы отыграли первые концерты с Lauren, чувствуется — атмосфера в зале буквально наэлектризована. Это очень круто. Похоже, мы начинаем новую эру группы… Что забавно, учитывая, что мы играем уже — сколько? — лет 30 или около того».



На вопрос, воспринимает ли он приход Lauren в ARCH ENEMY как «новое начало» или «продолжение того, что было с Alissa'ой», Daniel ответил:



«Сейчас мы смотрим вперёд. Думаем о том, какие песни можем сочинить, каким будет следующий альбом и так далее. В этом плане все очень воодушевлены. И, учитывая огромный интерес, мы с нетерпением ждём гастролей — прежде всего, чтобы показать, что мы по-прежнему мощная концертная группа, а может, даже стали сильнее. Сейчас это главный приоритет».



О причинах ухода Alissa'ы из ARCH ENEMY он сказал:



«Официально — как она и говорила — она ушла, чтобы заниматься сольной деятельностью. Хотя теперь, насколько я понимаю, у неё уже своя группа. У нас были долгие отношения, и, думаю, можно сказать, что всё закончилось естественным образом. Всё было хорошо — до тех пор, пока мы не пришли к закономерному финалу. Вот и всё, что я могу сказать. Для некоторых фанатов это непросто — я понимаю это чувство, когда уходит твой любимый вокалист. Но нет причин, почему нельзя поддерживать обе стороны. Можно оставаться фанатом и ARCH ENEMY, и Alissa'ы. Думаю, в итоге всё сложится к лучшему для всех».



На вопрос, был ли он удивлён её уходом, Daniel ответил:



«Сложно сказать. Это не было полной неожиданностью — скорее, ощущалось, что всё к этому постепенно идёт. Было чувство, что мы движемся к определённой точке. И когда это случилось, это уже не выглядело как сюрприз».



Насчёт работы с Lauren он добавил:



«Сейчас она фактически присоединяется к своей любимой группе. Она рассказывала, что альбом “Wages Of Sin” был для неё ключевым — именно он вдохновил её стать вокалисткой. И нам повезло: у неё была группа ONCE HUMAN, но последние годы они не были особо активны, и в тот момент, когда мы с ней связались, она как раз была готова к сотрудничеству.



Мы сами долго к этому шли, много гастролировали, но теперь, когда она с нами, как будто видишь всё её глазами — если можно так сказать. Всё снова кажется новым и свежим. И это реально приносит в группу новую энергию и позитив».



На вопрос о новой музыке, после выхода сингла «To The Last Breath» в феврале, Daniel сказал:



«Да, конечно. Всё произошло очень быстро после её прихода, и нам повезло, что мы успели записать “To The Last Breath”. Сейчас впереди ещё несколько туров, но главный приоритет — новая музыка. И, безусловно, в какой-то момент выйдет новый альбом — надеюсь, уже в следующем году».



Erlandsson также прокомментировал слухи о возможном возвращении Angela'ы Gossow:



«Я понимаю фанатов. Во время всей этой истории многие в интернете реально поверили, что она вернётся. И это понятно — я сам фанат других групп и знаю это чувство, когда хочется, чтобы твои герои вернулись. Но дело в том, что она реально устала от гастролей и выбрала то, что ей сейчас нравится больше — работу менеджера. И это по-прежнему так. Вряд ли гастрольная жизнь сделала бы её счастливой. Мы, внутри группы, это понимаем. Поэтому немного странно видеть подобные ожидания, когда ты знаешь, что этого не произойдёт.



Но да, было бы очень круто снова увидеть её на сцене… В соцсетях тогда поднялся настоящий хайп, и она получила огромное количество любви от фанатов по всему миру. Думаю, именно поэтому она всерьёз рассматривала такую возможность».







