Новости
*Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш» 48
*Вокалист SABATON о приверженности к классическом металлу 47
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'... 32
*Новое видео MEGADETH 32
*STEVEN WILSON: «Лучшее, что может случиться с этой планетой,... 25
10 окт 2025 : 		 Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY

17 сен 2025 : 		 Видео с текстом от ARCH ENEMY

20 авг 2025 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

3 апр 2025 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

28 мар 2025 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY доступен для прослушивания

15 мар 2025 : 		 Гитарист ARCH ENEMY о новом участнике

6 фев 2025 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

3 фев 2025 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Веган в туре может выжить!»

10 дек 2024 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё»

8 дек 2024 : 		 ARCH ENEMY выступили без Alissa

4 дек 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

18 окт 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

10 окт 2024 : 		 ARCH ENEMY исполнили новую песню

4 окт 2024 : 		 Новый альбом ARCH ENEMY выйдет весной

31 июл 2024 : 		 Новое видео ARCH ENEMY

13 май 2024 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY с новым гитаристом

6 май 2024 : 		 ARCH ENEMY в Шанхае

2 май 2024 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

31 дек 2023 : 		 JEFF LOOMIS покинул ARCH ENEMY

16 дек 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления ARCH ENEMY

11 сен 2023 : 		 Видео полного выступления ARCH ENEMY

23 авг 2023 : 		 Барабанщик ARCH ENEMY: «Сомневаюсь ли я в себе? Конечно»

28 июл 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант»

17 июл 2023 : 		 Видео с выступления ARCH ENEMY

10 июл 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY еще не готова

29 май 2023 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY спелась с PUNK ROCK FACTORY
Почему билеты такие дорогие? Отвечает гитарист ARCH ENEMY



zoom
MICHAEL AMOTT в недавнем интервью обсудил заметно возросшую цену билетов на концерты. Согласно недавнему отчету Pollstar, стоимость билетов на концерты в целом выросла на 27,38% с 2019 года. Эти данные также свидетельствуют о росте цен на билеты на концерты во всем мире: средняя стоимость билетов колеблется от 40,80 долларов в клубах до 124,47 долларов на стадионах. По данным Pollstar, в 2024 году средняя стоимость посещения концерта составила 135,92 доллара. Это больше, чем в 1996 году, когда средняя стоимость билета составляла 25,81 доллара:

«Когда я начал ходить на концерты, они были чрезвычайно дешевыми и доступными по цене. Но тогда были другие времена. А теперь о расходах — я имею в виду, что, например, я знаю бюджет нашего тура, и там много расходов. [смеется] Вы боретесь за то, чтобы не оказаться в минусе. Чтобы эти бюджеты работали, требуется много усилий и тщательного планирования.

Музыкант всегда получает деньги в последнюю очередь. Существует целая цепочка, целая вереница людей, которым платят раньше, чем нам. И людям тоже стоит задуматься об этом. Эти заведения дорогие — они дорогие с самого начала, — а потом еще и персонал, и кейтеринг, и грузовики. Здесь задействовано так много всего, что просто с ума сойти. И расходы выросли — вот так оно и есть. И самое печальное, что новые цены никуда не денутся; они не собираются снижаться. Такова печальная реальность, и это отстой. Я бы хотел, чтобы все стоило 10 баксов, как это было, когда я рос. Я видел много сногсшибательных групп за 10, 20, 15 евро — потрясающие концерты, которые я помню по сей день. Но я бы сказал, что это была скорее андеграундная сцена. Я бы поехал в Англию и посмотрел NAPALM DEATH, EXTREME NOISE TERROR и CARCASS и еще одну группу — DEVIATED INSTINCT или что-то в этом роде — за один вечер, где-то за семь евро или около того. Но тогда, я думаю, никому не платили. Тогда никому не платили [смеется] Тогда были другие времена.

Я не знаю, что еще сказать. Конечно, концерты стоят дорого, и я уверен, что конкуренция тоже большая. И все стараются устроить шоу побольше, более впечатляющее. Что сейчас популярно в металле, так это множество косплей-групп, которые наряжаются и все такое прочее; они носят маски и устраивают яркие шоу. Сейчас это очень, очень популярно. На самом деле мы с этим не конкурируем, потому что мы этим не занимаемся. Мы просто играем музыку. Мне нравится думать, что мы больше похожи на SLAYER, IRON MAIDEN или что-то в этом плане. Мы пытаемся устроить отличное убойное металлическое шоу, но не настолько театральное.

Но что вы можете сделать? Я не знаю. Есть много причин, по которым цены растут. И я думаю, что здесь все также, как и если вы пойдете и купите буханку хлеба с маслом и немного сыра. Вероятно, это стоит дороже, чем 10 лет назад».




10 окт 2025
olly71
Казалось бы в клубе звук лучше музыканта ты видишь так как он ближе и билет должен стоить дороже тогда из за качества . А на стадионе то что на сцене ты видишь только на больших экранах звук дерьмище так как нулевая акустика народа дохера а билеты дороже .
10 окт 2025
father
olly71, ты про свой бизнес лучше расскажи, попизделкин:)
просмотров: 394

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом