Жизнь вокалиста CHILDREN OF BODOM в шести частях



"The World's Best Alexi Laiho" рассказывает историю самого почитаемого финского метал-гитариста всех времен. Подкаст исследует факторы, повлиявшие на виртуозную игру Лайхо на гитаре в группе CHILDREN OF BODOM, а также вникает во многие аспекты его личности, взаимоотношений и проблем, с которыми он столкнулся в последние годы своей жизни.



Для подкаста «The World's Best Alexi Laiho» было опрошено более 30 человек: товарищи по группе, друзья, супруги, коллеги и поклонники Алекси. В серии также участвуют кумиры самого Алекси - ведущие гитаристы, такие как Kerry King, Steve Vai и Zakk Wylde. Vai упоминает в подкасте, что Алекси был «одним из тех гитаристов, которые подняли планку для всех остальных гитаристов». King, известный своей гитарной работой в SLAYER, считает, что Алекси был прирожденным талантом, который «мог, вероятно, "шреддить как бог" с того момента, как взял в руки гитару». Одним из величайших достижений Лайхо, помимо его игры на гитаре, по мнению King'а, стало то, что он сделал игру на гитаре снова интересной в США, где она считалась несексуальной.



«The World's Best Alexi Laiho» вышла в Финляндии в июне 2024 года и стала одним из самых популярных музыкальных подкастов лета. Поклонники CHILDREN OF BODOM и Алекси Лайхо за пределами Финляндии часто просили выпустить международную версию с английскими субтитрами. Теперь эта версия наконец-то доступна.







