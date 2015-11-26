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Iommi

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21 янв 2019 : 		 TONY IOMMI станет членом жюри "Pride Of Birmingham"

5 окт 2018 : 		 TONY IOMMI «всё ещё сочиняет материал» для возможного нового альбома

26 июн 2018 : 		 TONY IOMMI: «Я готов выступить с SABBATH в 2022-м»

7 июн 2018 : 		 TONY IOMMI посетит Whitley Bay Film Festival

1 мар 2018 : 		 TONY IOMMI проведёт благотворительный ланч

12 фев 2018 : 		 TONY IOMMI планирует вернуться к сочинению музыки

28 ноя 2017 : 		 Лимфома TONY IOMMI всё ещё в стадии ремиссии

1 ноя 2017 : 		 TONY IOMMI: «Рак может вернуться»

12 сен 2017 : 		 TONY IOMMI: «Мне поступает масса предложений»

21 июн 2017 : 		 TONY IOMMI о возможном сотрудничестве с TONY MARTIN'ом

15 июн 2017 : 		 TONY IOMMI отвечает на вопросы

31 янв 2017 : 		 TONY IOMMI о ситуации с BILL'ом WARD'ом

6 янв 2017 : 		 TONY IOMMI успешно прооперирован

6 янв 2017 : 		 TONY IOMMI подарил родному городу песню

9 дек 2016 : 		 TONY IOMMI: «Мне нужно больше времени проводить дома и уделять больше времени семье и друзьям»

10 авг 2016 : 		 TONY IOMMI о здоровье

29 мар 2016 : 		 TONY IOMMI исполняет композицию BLACK SABBATH

5 мар 2016 : 		 TONY IOMMI планирует работу с Tony Martin'ом

20 дек 2015 : 		 TONY IOMMI в благотворительном рождественском видео

21 окт 2015 : 		 TONY IOMMI получил специальную награду: видео

20 окт 2015 : 		 TONY IOMMI получил специальную награду

18 май 2015 : 		 TONY IOMMI о трибьюте

13 май 2015 : 		 TONY IOMMI польщён выпуском трибьюта

19 апр 2015 : 		 Бывшие участники BLACK SABBATH, BOSTON записывают песню для трибьюта IOMMI

10 апр 2015 : 		 TONY IOMMI: «Если у вас однажды обнаружили что-то типа лимфомы, страх о том, что она вернётся, никогда не пройдёт»

9 мар 2015 : 		 TONY IOMMI закотировал кавер-версию "War Pigs"
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TONY IOMMI станет членом жюри "Pride Of Birmingham"



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По сообщению Birmingham Live, TONY IOMMI вновь поможет определить достойных награды "Pride Of Birmingham". Эта награда будет вручена уже в шестой раз — она чествует отвагу, заботу и сострадание невоспетых героев, поступки которых имеют огромное значение.

Iommi будет отбирать участников вместе с ведущей "Saturday Kitchen" Glynn Purnell, звездой "Line Of Duty" Claudia'ей Jessie, лауреатом прошлогодней награды "Special Recognition" Sandhar-Haynes и ведущей Central ITV Sameena Ali-Khan.

«Я уже участвовал в Pride Of Birmingham. Но до сего момента не как судья, а как лауреат. Было очень интересно читать об удивительных достижениях и экстраординарных усилиях номинантов шорт-листа. Помощь в выборе победителей была одной из самых трудных вещей, которые я делал за свою жизнь.

Я с нетерпением жду номинаций этого года. Есть просто фантастические люди, делающие фантастические вещи в Бирмингеме и его окрестностях».



BLACK SABBATH



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