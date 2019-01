сегодня



TONY IOMMI станет членом жюри "Pride Of Birmingham"



По сообщению Birmingham Live, TONY IOMMI вновь поможет определить достойных награды "Pride Of Birmingham". Эта награда будет вручена уже в шестой раз — она чествует отвагу, заботу и сострадание невоспетых героев, поступки которых имеют огромное значение.



Iommi будет отбирать участников вместе с ведущей "Saturday Kitchen" Glynn Purnell, звездой "Line Of Duty" Claudia'ей Jessie, лауреатом прошлогодней награды "Special Recognition" Sandhar-Haynes и ведущей Central ITV Sameena Ali-Khan.



«Я уже участвовал в Pride Of Birmingham. Но до сего момента не как судья, а как лауреат. Было очень интересно читать об удивительных достижениях и экстраординарных усилиях номинантов шорт-листа. Помощь в выборе победителей была одной из самых трудных вещей, которые я делал за свою жизнь.



Я с нетерпением жду номинаций этого года. Есть просто фантастические люди, делающие фантастические вещи в Бирмингеме и его окрестностях».











+1 -0









просмотров: 122