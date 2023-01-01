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Iommi

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|||| 7 июл 2023

TONY IOMMI вручили скульптуру ископаемого



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Как сообщает Westside BID, легендарному гитаристу BLACK SABBATH Tony Iommi подарили скульптуру доисторического ископаемого в натуральную величину, названного в его честь.

Палеонтолог и поклонник хэви-металла Матс Эрикссон ранее обнаружил в России окаменелость морского позвоночного возрастом 469 миллионов лет, похожего на угря, и назвал новый вид Drepanoistodus Iommii в честь своего рок-героя.

Матс был приглашён в Бирмингем, Англия, из своего дома в Швеции, чтобы вручить Тони модель окаменелости в натуральную величину, специально изготовленную для этого случая скульптором Эсбеном Хорном. Ранее Тони общался с Матсом по Facetime на скамейке BLACK SABBATH в Бирмингеме в конце 2021 года.

Матс и Эсбен были приглашены в Velvet Music Rooms на Брод-стрит, чтобы подарить Тони скульптуру ископаемого.

Tony рассказал о встрече:

«Было здорово встретиться сегодня с Матсом и Эсбеном и получить удивительную копию окаменелости Iommi. И спасибо Майку Олли и Стиву из Velvet Music Rooms».






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