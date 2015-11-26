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TONY IOMMI : «С ROB'ом пока не планирую»



В рамках недавнего разговора у TONY IOMMI спросили, ссылаясь на недавние слова о том, что ROB HALFORD "давно хотел":



« Rob, должно быть, упомянул об этом Vinny в какой-то конкретный момент. Сейчас этого не произойдет, но я сочиняю. То, для чего я собираюсь это использовать, я пока не знаю — на данный момент нет никакой спешки что-либо делать. Я хочу сделать что-то вроде альбома, будь то риффы или что-то с вокалом или для какого-то фильма или еще для чего-то. Я в данный момент открыт для многого». http://www.iommi.com





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