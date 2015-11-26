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Iommi

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13 янв 2021 : 		 Доступна фигурка TONY IOMMI

18 окт 2020 : 		 TONY IOMMI и NICK MASON записали песню

1 июн 2020 : 		 TONY IOMMI может записать что-то для сериала

28 май 2020 : 		 TONY IOMMI смотрит, как NAREGATSI ORCHESTRA исполняют кавер-версию BLACK SABBATH

7 май 2020 : 		 TONY IOMMI: «Каждый вечер я что-то играю и записываю»

17 апр 2020 : 		 TONY IOMMI выручил почти 24 000 долларов на аукционе

8 апр 2020 : 		 TONY IOMMI проводит аукцион

7 апр 2020 : 		 TONY IOMMI о релизе нового материала

24 дек 2019 : 		 TONY IOMMI о 2019 годе

18 ноя 2019 : 		 TONY IOMMI о смерти Терри О'Нила

21 янв 2019 : 		 TONY IOMMI станет членом жюри "Pride Of Birmingham"

5 окт 2018 : 		 TONY IOMMI «всё ещё сочиняет материал» для возможного нового альбома

26 июн 2018 : 		 TONY IOMMI: «Я готов выступить с SABBATH в 2022-м»

7 июн 2018 : 		 TONY IOMMI посетит Whitley Bay Film Festival

1 мар 2018 : 		 TONY IOMMI проведёт благотворительный ланч

12 фев 2018 : 		 TONY IOMMI планирует вернуться к сочинению музыки

28 ноя 2017 : 		 Лимфома TONY IOMMI всё ещё в стадии ремиссии

1 ноя 2017 : 		 TONY IOMMI: «Рак может вернуться»

12 сен 2017 : 		 TONY IOMMI: «Мне поступает масса предложений»

21 июн 2017 : 		 TONY IOMMI о возможном сотрудничестве с TONY MARTIN'ом

15 июн 2017 : 		 TONY IOMMI отвечает на вопросы

31 янв 2017 : 		 TONY IOMMI о ситуации с BILL'ом WARD'ом

6 янв 2017 : 		 TONY IOMMI успешно прооперирован

6 янв 2017 : 		 TONY IOMMI подарил родному городу песню

9 дек 2016 : 		 TONY IOMMI: «Мне нужно больше времени проводить дома и уделять больше времени семье и друзьям»

10 авг 2016 : 		 TONY IOMMI о здоровье
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Доступна фигурка TONY IOMMI



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KnuckleBonz, создатели серии Rock Iconz, представили фигурку TONY IOMMI. Тираж составит три тысячи экземпляров, стоимость фигурки — 149 долларов.

TONY IOMMI



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