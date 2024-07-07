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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 92
*ACCEPT перезапишут классику 49
*Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For... 46
*Новое видео LIMP BIZKIT 33
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 30
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Iommi

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7 июл 2024 : 		 Трейлер фотокниги TONY IOMMI

1 июл 2024 : 		 Выходит фотокнига TONY IOMMI

13 июн 2024 : 		 TONY IOMMI работает над новыми песнями

6 янв 2024 : 		 TONY IOMMI почтил память Джона Диггинса

7 июл 2023 : 		 TONY IOMMI вручили скульптуру ископаемого

20 ноя 2022 : 		 TONY IOMMI впечатлён зеркалом в честь BLACK SABBATH

26 сен 2022 : 		 BILLY CORGAN: «TONY IOMMI — мой герой»

21 дек 2021 : 		 TONY IOMMI: «А у меня в телефоне 500 риффов!»

7 дек 2021 : 		 Smell(s) Like teen spirit TONY IOMMI

6 дек 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH назвал гитариста QUEEN «богом рока»

29 ноя 2021 : 		 TONY IOMMI о новом треке

26 ноя 2021 : 		 Новое видео TONY IOMMI & Xerjoff

21 ноя 2021 : 		 TONY IOMMI встретился с конодонтом

12 окт 2021 : 		 В честь TONY IOMMI назвали конодонта

25 май 2021 : 		 TONY IOMMI — о своём сотрудничестве с JETHRO TULL: «Я чувствовал себя немного не в своей тарелке»

1 апр 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Я не думаю, что рок умрёт»

19 фев 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH — тоже!

7 фев 2021 : 		 TONY IOMMI — о кавер-версии хита BLACK SABBATH от ROBERT'а FRIPP'а и TOYAH

5 фев 2021 : 		 TONY IOMMI: «С ROB'ом пока не планирую»

13 янв 2021 : 		 Доступна фигурка TONY IOMMI

18 окт 2020 : 		 TONY IOMMI и NICK MASON записали песню

1 июн 2020 : 		 TONY IOMMI может записать что-то для сериала

28 май 2020 : 		 TONY IOMMI смотрит, как NAREGATSI ORCHESTRA исполняют кавер-версию BLACK SABBATH

7 май 2020 : 		 TONY IOMMI: «Каждый вечер я что-то играю и записываю»

17 апр 2020 : 		 TONY IOMMI выручил почти 24 000 долларов на аукционе

8 апр 2020 : 		 TONY IOMMI проводит аукцион
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Трейлер фотокниги TONY IOMMI



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Rufus Publications сообщили о планах выпуска 340-страничной фотокниги о TONY IOMMI — "Iommi - The Photographs". Автор фотографий — Ross Halfin, а сопроводительные слова написали Brian May, Ozzy Osbourne, James Hetfield и Philip Anselmo. Трейлер к этому изданию доступен ниже.




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7 июл 2024
gravitgroove
Находил на чердаке как-то охапку старых советских журналов 60х и 70х с плакатами, календарями и фотками под вырезание ножницами с изображениями советских актеров. Вот эту книгу глобально рано или поздно такая же участь ожидает, как и тот журнальчик с поблекшими от времени и перепадами влажности и температуры снимками Вахтанга Кикабидзе.

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