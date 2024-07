сегодня



Трейлер фотокниги TONY IOMMI



Rufus Publications сообщили о планах выпуска 340-страничной фотокниги о TONY IOMMI — "Iommi - The Photographs". Автор фотографий — Ross Halfin, а сопроводительные слова написали Brian May, Ozzy Osbourne, James Hetfield и Philip Anselmo. Трейлер к этому изданию доступен ниже.





