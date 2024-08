сегодня



Переиздания альбомов TONY IOMMI+GLENN HUGHES выйдут осенью



Четвертого октября на BMG будут выпущены переиздания альбомов TONY IOMMI, записанных с GLENN HUGHES — The 1996 Dep Sessions и Fused.



Трек-лист The 1996 Dep Sessions:



"Gone"

"From Another World"

"Don’t You Tell Me"

"Don’t Drag The River"

"Fine"

"Time Is the Healer"

"I’m Not the Same Man"

"It Falls Through Me"



Трек-лист Fused:



"Dopamine"

"Wasted Again"

"Saviour Of The Real"

"Resolution Song"

"Grace"

"Deep Inside A Shell"

"What You’re Living For"

"Face Your Fear"

"The Spell"

"I Go Insane"

"Slip Away" (Bonus Track)

"Let It Down Easy" (Bonus Track)

"The Innocence" (Bonus Track)







