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*GOJIRA разогрела квиров 43
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Iommi

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Переиздания альбомов TONY IOMMI+GLENN HUGHES выйдут осенью



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Четвертого октября на BMG будут выпущены переиздания альбомов TONY IOMMI, записанных с GLENN HUGHES — The 1996 Dep Sessions и Fused.

Трек-лист The 1996 Dep Sessions:

"Gone"
"From Another World"
"Don’t You Tell Me"
"Don’t Drag The River"
"Fine"
"Time Is the Healer"
"I’m Not the Same Man"
"It Falls Through Me"

Трек-лист Fused:

"Dopamine"
"Wasted Again"
"Saviour Of The Real"
"Resolution Song"
"Grace"
"Deep Inside A Shell"
"What You’re Living For"
"Face Your Fear"
"The Spell"
"I Go Insane"
"Slip Away" (Bonus Track)
"Let It Down Easy" (Bonus Track)
"The Innocence" (Bonus Track)

TONY IOMMI To Reissue Two Albums Recorded With GLENN HUGHES; Available On Vinyl For First Time; Two Songs Streaming




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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3 авг 2024
Saint Portnoy
Born again надо в человеческий вид привести скорее. Эти-то и так норм, да найти можно у кого нет
3 авг 2024
n
nkatsy
Saint Portnoy, винилов же вреоде не было?
3 авг 2024
n
nkatsy
Еще бы сольник 2000 на виниле!

просмотров: 352

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