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Iommi

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|||| 20 ноя 2022

TONY IOMMI впечатлён зеркалом в честь BLACK SABBATH



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Зеркало, зеркало, на стене, кто самая лучшая группа из всех? BLACK SABBATH!

В Бирмингеме был открыт специальный объект, посвящённый легендам брумми-рок-музыки BLACK SABBATH. Гитарист BLACK SABBATH Tony Iommi был специальным гостем в Velvet Music Rooms на Брод-стрит, чтобы лично полюбоваться на необычную дань уважения.

Зеркало с ручной гравировкой и неоновой подсветкой, которое со временем будет висеть в студии Tony Iommi, изображает культовую скамейку BLACK SABBATH, украшающую мост Black Sabbath на Брод-стрит. Зеркало также носит название "Never Say Die!" в знак уважения к альбому BLACK SABBATH 1978 года и заглавному треку — последнему студийному альбому с оригинальным составом группы.

Зеркало было разработано и изготовлено фанатом BLACK SABBATH Полом Райдингом, который первоначально создал его для художественной выставки, проходившей в Velvet Music Rooms.

После того как ему прислали фотографию зеркала, Tony решил увидеть его воочию:

«Я впервые вижу его вживую, и оно просто потрясающее. Мне очень нравится. Я собираюсь повесить его в своей студии».

Пол, который выгравировал зеркало вручную, сказал:

«Я в полном восторге от того, что моя работа теперь будет украшать помещение в студии Tony Iommi. Какая честь! Я был страстным поклонником BLACK SABBATH с 1980-х годов. "Never Say Die!" — одна из моих любимых песен, поэтому я так и написал».






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