20 ноя 2022



TONY IOMMI впечатлён зеркалом в честь BLACK SABBATH



Зеркало, зеркало, на стене, кто самая лучшая группа из всех? BLACK SABBATH!



В Бирмингеме был открыт специальный объект, посвящённый легендам брумми-рок-музыки BLACK SABBATH. Гитарист BLACK SABBATH Tony Iommi был специальным гостем в Velvet Music Rooms на Брод-стрит, чтобы лично полюбоваться на необычную дань уважения.



Зеркало с ручной гравировкой и неоновой подсветкой, которое со временем будет висеть в студии Tony Iommi, изображает культовую скамейку BLACK SABBATH, украшающую мост Black Sabbath на Брод-стрит. Зеркало также носит название "Never Say Die!" в знак уважения к альбому BLACK SABBATH 1978 года и заглавному треку — последнему студийному альбому с оригинальным составом группы.



Зеркало было разработано и изготовлено фанатом BLACK SABBATH Полом Райдингом, который первоначально создал его для художественной выставки, проходившей в Velvet Music Rooms.



После того как ему прислали фотографию зеркала, Tony решил увидеть его воочию:



«Я впервые вижу его вживую, и оно просто потрясающее. Мне очень нравится. Я собираюсь повесить его в своей студии».



Пол, который выгравировал зеркало вручную, сказал:



«Я в полном восторге от того, что моя работа теперь будет украшать помещение в студии Tony Iommi. Какая честь! Я был страстным поклонником BLACK SABBATH с 1980-х годов. "Never Say Die!" — одна из моих любимых песен, поэтому я так и написал».











+3 -0



просмотров: 342