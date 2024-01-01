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TONY IOMMI: «Удивительно, как METALLICA интерпретировали наше звучание»



TONY IOMMI в недавнем интервью спросили, что он думает об оказанном BLACK SABBATH влиянии на трэш-команды, такие как METALLICA, MEGADETH, SLAYER и ANTHRAX:



«Было приятно слышать, когда трэш-коллективы отдавали нам дань уважения. Здорово, что они смогли развить это направление в нечто новое и превратить его в свою собственную фишку. Я просто придумывал ту музыку, что мне нравилась. Поэтому было здорово услышать, что другим музыкантам по душе то, что я сочинил, что они берут ту же идею и улучшают её, превращая в свое собственное звучание. Например, METALLICA, которые, вероятно, учились у нас, а также у других музыкантов. То, что они сделали с металлическим звучанием, превратив его в трэш, было фантастикой. Они всегда относились к нам с уважением, и они прекрасные ребята. Мне нравится их отношение к делу, то, как они сочиняют материал, и всё остальное. Это очень напоминает нам то, какими мы были когда-то — все в одной комнате, репетируем вместе и относимся к делу серьезно».







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