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*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 22
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Iommi

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Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES



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"Grace", официальное видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES, доступно ниже. Этот трек взят из переиздания альбома Fused, релиз которого состоялся четвертого октября:

"Dopamine"
"Wasted Again"
"Saviour Of The Real"
"Resolution Song"
"Grace"
"Deep Inside A Shell"
"What You’re Living For"
"Face Your Fear"
"The Spell"
"I Go Insane"
"Slip Away" (Bonus Track)
"Let It Down Easy" (Bonus Track)
"The Innocence" (Bonus Track)

TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES - Listen To




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