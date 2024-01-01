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Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES



"Grace", официальное видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES, доступно ниже. Этот трек взят из переиздания альбома Fused, релиз которого состоялся четвертого октября:



"Dopamine"

"Wasted Again"

"Saviour Of The Real"

"Resolution Song"

"Grace"

"Deep Inside A Shell"

"What You’re Living For"

"Face Your Fear"

"The Spell"

"I Go Insane"

"Slip Away" (Bonus Track)

"Let It Down Easy" (Bonus Track)

"The Innocence" (Bonus Track)







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