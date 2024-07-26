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*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 19
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Iommi

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TONY IOMMI представил новое видео



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TONY IOMMI недавно объявил о выпуске нового фирменного одеколона в сотрудничестве с итальянским парфюмерным домом класса люкс Xerjoff.

Tony Iommi Deified — это новое детище Xerjoff, представляющее собой парфюм Deified в сочетании с саундтреком и музыкальным видеоклипом. Видео доступно ниже.

Аутентичные и тёплые акценты шафрана встречаются с мучнистыми и кожаными нотками. Корица подчёркивает более пряные ароматы, дополненные нежной розой. Папируса и пачули представляют собой древесную базу.

Что касается того, как появилась песня "Deified", Iommi сказал:

«В общем-то, так же, как и в большинстве случаев. Я придумываю рифф, а потом [мой звукоинженер] Mike Exeter во время записи риффа накладывает на него запрограммированную барабанную партию. Он может подыграть на басу или клавишных, или ещё чём-нибудь, просто чтобы можно было представить, что получается на самом деле. А потом, в нашем случае, песня попала к Sergio [дизайнеру и парфюмеру Xerjoff], и он сказал, что она ему нравится, а затем занялся своей частью работы. После этого мы отправились в студию с барабанщиком и записали барабаны и бас. Так что всё было именно так.

Я не записывался вживую в студии, я не делал ничего такого, когда бы мы все играли вживую, в течение многих лет. Последний альбом "13", который мы записали с BLACK SABBATH, был полностью записан вживую. Но обычно, особенно в нашем положении, когда Sergio в Италии, а мы здесь, в Англии, получается просто пересылать идеи и ждать от него ответа, что он думает. Или когда он приезжает, дать ему послушать что-нибудь. И он отвечает: "О, мне это нравится". Так было с [нашей первой совместной работой] "Scent Of Dark". Мы послушали несколько вещей. И всё. А он придумал ещё несколько кусочков».




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