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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 33
*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*ANDY LA ROCQUE: «KING DIAMOND точно работает над альбомом!» 12
*Бывшим участникам MEGADETH нет никакого дела до реакции DAVE... 10
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Iommi

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26 сен 2022 : 		 BILLY CORGAN: «TONY IOMMI — мой герой»

21 дек 2021 : 		 TONY IOMMI: «А у меня в телефоне 500 риффов!»

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5 фев 2021 : 		 TONY IOMMI: «С ROB'ом пока не планирую»

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1 июн 2020 : 		 TONY IOMMI может записать что-то для сериала

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7 апр 2020 : 		 TONY IOMMI о релизе нового материала

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18 ноя 2019 : 		 TONY IOMMI о смерти Терри О'Нила

21 янв 2019 : 		 TONY IOMMI станет членом жюри "Pride Of Birmingham"

5 окт 2018 : 		 TONY IOMMI «всё ещё сочиняет материал» для возможного нового альбома

26 июн 2018 : 		 TONY IOMMI: «Я готов выступить с SABBATH в 2022-м»
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BILLY CORGAN: «TONY IOMMI — мой герой»



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Лидера SMASHING PUMPKINS Billy Corgan'a спросили, кого бы он назвал своим героем, на что он ответил:

«Это должно быть что-то оригинальное. Tony Iommi из BLACK SABBATH — мой герой, и Tony написал те риффы, которые, когда вы слышите их, это как кино. В моём сознании я всегда называю это "Космический Sabbath". Когда я слушал BLACK SABBATH, мне казалось, что я заглядываю во вселенную. Именно так я себя ощущал, даже будучи маленьким ребёнком. Поэтому для меня великий рифф — тот, который должен заставить почувствовать что-то большее. Так что если я не в настроении, ощущения будут просто странными. Есть тонкая грань между карикатурностью и владением пространством. Такие группы, как JUDAS PRIEST и BLACK SABBATH, и даже ACCEPT — рифф нового сингла SMASHING PUMPKINS "Beguiled" немного напоминает мне их— у них у всех есть] что-то общее из мира металла. Как будто ты должен в это поверить».




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