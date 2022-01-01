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BILLY CORGAN: «TONY IOMMI — мой герой»



Лидера SMASHING PUMPKINS Billy Corgan'a спросили, кого бы он назвал своим героем, на что он ответил:



«Это должно быть что-то оригинальное. Tony Iommi из BLACK SABBATH — мой герой, и Tony написал те риффы, которые, когда вы слышите их, это как кино. В моём сознании я всегда называю это "Космический Sabbath". Когда я слушал BLACK SABBATH, мне казалось, что я заглядываю во вселенную. Именно так я себя ощущал, даже будучи маленьким ребёнком. Поэтому для меня великий рифф — тот, который должен заставить почувствовать что-то большее. Так что если я не в настроении, ощущения будут просто странными. Есть тонкая грань между карикатурностью и владением пространством. Такие группы, как JUDAS PRIEST и BLACK SABBATH, и даже ACCEPT — рифф нового сингла SMASHING PUMPKINS "Beguiled" немного напоминает мне их— у них у всех есть] что-то общее из мира металла. Как будто ты должен в это поверить».







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