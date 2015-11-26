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Iommi

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19 фев 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH — тоже!

7 фев 2021 : 		 TONY IOMMI — о кавер-версии хита BLACK SABBATH от ROBERT'а FRIPP'а и TOYAH

5 фев 2021 : 		 TONY IOMMI: «С ROB'ом пока не планирую»

13 янв 2021 : 		 Доступна фигурка TONY IOMMI

18 окт 2020 : 		 TONY IOMMI и NICK MASON записали песню

1 июн 2020 : 		 TONY IOMMI может записать что-то для сериала

28 май 2020 : 		 TONY IOMMI смотрит, как NAREGATSI ORCHESTRA исполняют кавер-версию BLACK SABBATH

7 май 2020 : 		 TONY IOMMI: «Каждый вечер я что-то играю и записываю»

17 апр 2020 : 		 TONY IOMMI выручил почти 24 000 долларов на аукционе

8 апр 2020 : 		 TONY IOMMI проводит аукцион

7 апр 2020 : 		 TONY IOMMI о релизе нового материала

24 дек 2019 : 		 TONY IOMMI о 2019 годе

18 ноя 2019 : 		 TONY IOMMI о смерти Терри О'Нила

21 янв 2019 : 		 TONY IOMMI станет членом жюри "Pride Of Birmingham"

5 окт 2018 : 		 TONY IOMMI «всё ещё сочиняет материал» для возможного нового альбома

26 июн 2018 : 		 TONY IOMMI: «Я готов выступить с SABBATH в 2022-м»

7 июн 2018 : 		 TONY IOMMI посетит Whitley Bay Film Festival

1 мар 2018 : 		 TONY IOMMI проведёт благотворительный ланч

12 фев 2018 : 		 TONY IOMMI планирует вернуться к сочинению музыки

28 ноя 2017 : 		 Лимфома TONY IOMMI всё ещё в стадии ремиссии

1 ноя 2017 : 		 TONY IOMMI: «Рак может вернуться»

12 сен 2017 : 		 TONY IOMMI: «Мне поступает масса предложений»

21 июн 2017 : 		 TONY IOMMI о возможном сотрудничестве с TONY MARTIN'ом

15 июн 2017 : 		 TONY IOMMI отвечает на вопросы

31 янв 2017 : 		 TONY IOMMI о ситуации с BILL'ом WARD'ом

6 янв 2017 : 		 TONY IOMMI успешно прооперирован
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Гитарист BLACK SABBATH — тоже!



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Tony Iommi вакцинировался от COVID-19. 72-летний гитарист BLACK SABBATH, которому более девяти лет назад был поставлен диагноз «ранняя стадия лимфомы», рассказал, что сделал укол, в новом интервью с Грегом Прато из Consequence Of Sound.

На вопрос о том, как у него дела со здоровьем в данный момент, Iommi ответил:

«Надеюсь, всё в порядке. Забавно, что вчера у меня брали анализ крови, и вчера же мне сделали прививку от вируса [COVID]. Я всегда регулярно проверяю себя и стараюсь быть в курсе всего, что может всплыть. Конечно, в моём возрасте всё всплывает на поверхность. Но я чувствую себя прекрасно, и кажется, что в данный момент всё хорошо».

Iommi, который продвигает предстоящие делюкс-издания альбомов BLACK SABBATH "Heaven And Hell" и "Mob Rules", также рассказал о своих текущих музыкальных проектах:

«Мне бы хотелось работать больше, чем получается в данный момент. Всё, что я сейчас делаю, — это в основном играю риффы дома и записываю их. Я жду подходящее время... Потому что сейчас в Англии мы полностью изолированы. Как только снимут блокировку, я смогу привести сюда своего звукоинженера, потому что он всё настраивает так, как ему надо, а я просто играю что мне нравится. Мне не хочется сейчас втягиваться в это с другой стороны. Когда-то были старые кассеты... Но теперь все перешли на компьютеры, и я не могу поспевать за современными гаджетами. А мой звукоинженер может. Так что когда отменят изоляцию и он сможет прийти сюда и работать в моём доме, я начну снова всё собирать, а потом решу, что мне делать — будет ли на новом материале вокалист или это будет саундтрек для кино. Я не знаю. Но сейчас всё здорово — я в таком положении, что мне не нужно ничего делать. Мне не нужно гастролировать. Я могу делать это на досуге, что мне очень нравится. Я люблю играть, и у меня есть много всего, что я могу выпустить, и я просто хочу, чтобы всё было доделано».

BLACK SABBATH



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Kiskenbassker


19 фев 2021, 15:06		Айомми как раз сегодня исполняется 73.


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