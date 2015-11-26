Гитарист BLACK SABBATH — тоже!

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все новости группы
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Великобритания
6 янв 2017 :
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TONY IOMMI подарил родному городу песню
9 дек 2016 :
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TONY IOMMI: «Мне нужно больше времени проводить дома и уделять больше времени семье и друзьям»
10 авг 2016 :
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TONY IOMMI о здоровье
29 мар 2016 :
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TONY IOMMI исполняет композицию BLACK SABBATH
5 мар 2016 :
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TONY IOMMI планирует работу с Tony Martin'ом
20 дек 2015 :
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TONY IOMMI в благотворительном рождественском видео
21 окт 2015 :
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TONY IOMMI получил специальную награду: видео
20 окт 2015 :
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TONY IOMMI получил специальную награду
18 май 2015 :
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TONY IOMMI о трибьюте
13 май 2015 :
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TONY IOMMI польщён выпуском трибьюта
19 апр 2015 :
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Бывшие участники BLACK SABBATH, BOSTON записывают песню для трибьюта IOMMI
10 апр 2015 :
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TONY IOMMI: «Если у вас однажды обнаружили что-то типа лимфомы, страх о том, что она вернётся, никогда не пройдёт»
9 мар 2015 :
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TONY IOMMI закотировал кавер-версию "War Pigs"
7 мар 2015 :
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Семплы с трибьюта TONY IOMMI
6 мар 2015 :
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TONY IOMMI обратился к президенту Индонезии
3 мар 2015 :
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TONY MARTIN, VINNY APPICE, MARK BOALS на трибьюте TONY IOMMI
11 янв 2015 :
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TONY IOMMI не уверен, что проживёт долго
31 окт 2014 :
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TONY IOMMI написал музыку для "CSI"
30 сен 2014 :
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TONY IOMMI начал работать учителем
15 июл 2014 :
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TONY IOMMI не против записать что-то с TOM'ом JONES'ом
6 янв 2014 :
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TONY IOMMI о здоровье
13 апр 2013 :
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TONY IOMMI рассказал о своих планах по совместной работе с BRIAN'oм May'ем
21 мар 2013 :
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Видео на песню TONY IOMMI
8 мар 2013 :
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TONY IOMMI о том, как его песня попала на Евровидение
4 мар 2013 :
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TONY IOMMI стал одним из авторов песни для Евровидения
15 фев 2013 :
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Tony Iommi Brian May планируют выпустить совместный альбом?
19 дек 2012 :
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Фрагменты мемуаров TONY IOMMI
5 ноя 2012 :
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WENDY DIO: 'Я расплакалась, когда узнала, что у TONY IOMMI рак'
10 ноя 2011 :
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TONY IOMMI сказал, что BLACK SABBATH подумывали сделать мюзикл
19 окт 2011 :
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TONY IOMMI о сотрудничестве с OZZY OSBOURNE'ом
24 авг 2011 :
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TONY IOMMI в программе VH1 CLASSIC
24 дек 2010 :
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Поздравления от Tony Iommi
23 дек 2010 :
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TONY IOMMI рассказал о новой музыке и сочинении “Paranoid”
9 дек 2010 :
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TONY IOMMI записывает вторую песню для Армении
26 ноя 2010 :
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TONY IOMMI продолжает работать
13 окт 2010 :
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TONY IOMMI: "Я вновь схожу с ума, создавая множество новых риффов"
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сегодня
Гитарист BLACK SABBATH — тоже!
Tony Iommi вакцинировался от COVID-19. 72-летний гитарист BLACK SABBATH, которому более девяти лет назад был поставлен диагноз «ранняя стадия лимфомы», рассказал, что сделал укол, в новом интервью с Грегом Прато из Consequence Of Sound.
На вопрос о том, как у него дела со здоровьем в данный момент, Iommi ответил:
«Надеюсь, всё в порядке. Забавно, что вчера у меня брали анализ крови, и вчера же мне сделали прививку от вируса [COVID]. Я всегда регулярно проверяю себя и стараюсь быть в курсе всего, что может всплыть. Конечно, в моём возрасте всё всплывает на поверхность. Но я чувствую себя прекрасно, и кажется, что в данный момент всё хорошо».
Iommi, который продвигает предстоящие делюкс-издания альбомов BLACK SABBATH "Heaven And Hell" и "Mob Rules", также рассказал о своих текущих музыкальных проектах:
«Мне бы хотелось работать больше, чем получается в данный момент. Всё, что я сейчас делаю, — это в основном играю риффы дома и записываю их. Я жду подходящее время... Потому что сейчас в Англии мы полностью изолированы. Как только снимут блокировку, я смогу привести сюда своего звукоинженера, потому что он всё настраивает так, как ему надо, а я просто играю что мне нравится. Мне не хочется сейчас втягиваться в это с другой стороны. Когда-то были старые кассеты... Но теперь все перешли на компьютеры, и я не могу поспевать за современными гаджетами. А мой звукоинженер может. Так что когда отменят изоляцию и он сможет прийти сюда и работать в моём доме, я начну снова всё собирать, а потом решу, что мне делать — будет ли на новом материале вокалист или это будет саундтрек для кино. Я не знаю. Но сейчас всё здорово — я в таком положении, что мне не нужно ничего делать. Мне не нужно гастролировать. Я могу делать это на досуге, что мне очень нравится. Я люблю играть, и у меня есть много всего, что я могу выпустить, и я просто хочу, чтобы всё было доделано».
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Kiskenbassker
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