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Гитарист BLACK SABBATH — тоже!



Tony Iommi вакцинировался от COVID-19. 72-летний гитарист BLACK SABBATH, которому более девяти лет назад был поставлен диагноз «ранняя стадия лимфомы», рассказал, что сделал укол, в новом интервью с Грегом Прато из Consequence Of Sound.



На вопрос о том, как у него дела со здоровьем в данный момент, Iommi ответил:



«Надеюсь, всё в порядке. Забавно, что вчера у меня брали анализ крови, и вчера же мне сделали прививку от вируса [COVID]. Я всегда регулярно проверяю себя и стараюсь быть в курсе всего, что может всплыть. Конечно, в моём возрасте всё всплывает на поверхность. Но я чувствую себя прекрасно, и кажется, что в данный момент всё хорошо».



Iommi, который продвигает предстоящие делюкс-издания альбомов BLACK SABBATH "Heaven And Hell" и "Mob Rules", также рассказал о своих текущих музыкальных проектах:



«Мне бы хотелось работать больше, чем получается в данный момент. Всё, что я сейчас делаю, — это в основном играю риффы дома и записываю их. Я жду подходящее время... Потому что сейчас в Англии мы полностью изолированы. Как только снимут блокировку, я смогу привести сюда своего звукоинженера, потому что он всё настраивает так, как ему надо, а я просто играю что мне нравится. Мне не хочется сейчас втягиваться в это с другой стороны. Когда-то были старые кассеты... Но теперь все перешли на компьютеры, и я не могу поспевать за современными гаджетами. А мой звукоинженер может. Так что когда отменят изоляцию и он сможет прийти сюда и работать в моём доме, я начну снова всё собирать, а потом решу, что мне делать — будет ли на новом материале вокалист или это будет саундтрек для кино. Я не знаю. Но сейчас всё здорово — я в таком положении, что мне не нужно ничего делать. Мне не нужно гастролировать. Я могу делать это на досуге, что мне очень нравится. Я люблю играть, и у меня есть много всего, что я могу выпустить, и я просто хочу, чтобы всё было доделано».







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