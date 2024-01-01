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Iommi

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Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES



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"Saviour Of The Real", официальное видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES, доступно ниже. Этот трек взят из переиздания альбома Fused, релиз которого намечен на четвертое октября:

"Dopamine"
"Wasted Again"
"Saviour Of The Real"
"Resolution Song"
"Grace"
"Deep Inside A Shell"
"What You’re Living For"
"Face Your Fear"
"The Spell"
"I Go Insane"
"Slip Away" (Bonus Track)
"Let It Down Easy" (Bonus Track)
"The Innocence" (Bonus Track)

TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES - "Saviour Of The Real" Track Streaming; Official Audio




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