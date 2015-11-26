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Iommi

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Гитарист BLACK SABBATH назвал гитариста QUEEN «богом рока»



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Гитарист BLACK SABBATH Tony Iommi был гостем в программе BBC "The Rock Show With Johnnie Walker" в сегменте "Rock God". Тони выбрал гитариста QUEEN Brian'a May'я в качестве «бога рока» и объяснил свой выбор:

«Его звучание и стиль покорили меня, когда я услышал первый альбом QUEEN. Когда я его услышал, то подумал: "Это по-настоящему хорошая группа". Гитаристам всегда нравятся другие гитаристы, а у него было уникальное звучание, и мне понравилось, как он играл. Это было захватывающе. У него был определённый характер, который не услышишь ни у кого другого; у него было что-то индивидуальное. И если послушать Brian'a сейчас, любой сможет его узнать.

Мы впервые встретились в начале 70-х. Я точно не помню, было ли это в студии. А он знает, где мы впервые встретились? Мы быстро сдружились и разговаривали друг с другом в любое время дня и ночи в первые дни. В те дни, если он знал, что я в студии в Лондоне, он приходил.

Мы несколько раз джемовали. Он выходил на сцену и играл со мной, мы вместе записали материал для нескольких альбомов разных исполнителей. Пару раз он играл на моём сольном альбоме. Однажды мы устроили джем-сейшн. Он пришёл на одну из наших репетиций, когда мы репетировали в Лондоне, и мы начали играть с группой, но группа постепенно ушла, а мы с Brian'ом остались играть. Всё оборудование исчезло, кроме нашего, а мы всё ещё играли (смеётся).

Так что у нас отличная дружба на протяжении многих лет. Дело в том, что он любит свою гитару — у него всегда с собой гитара, и он на ней играет. И когда он приходит ко мне домой, у меня всегда есть гитара для него, чтобы мы могли немного поиграть».

TONY IOMMI Picks BRIAN MAY As His



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

resurgamresponses


6 дек 2021, 19:10		два Великих гитариста


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