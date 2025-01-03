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Iommi

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|||| 3 янв 2025

TONY IOMMI и GLENN HUGHES на новом альбоме Робби Уильямса!



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Робби Уильямс в недавнем интервью NME подтвердил ранее распространявшиеся слухи о том, что TONY IOMMI принял участие в работе над его новым альбомом:

«В треке также задействован Glenn Hughes! Я хотел создать альбом, который бы я записал, если бы ушёл из Take That сейчас, зная то, что знаю.

В этой конкретной песне ["Rocket"] это прекрасно выражено».

Он также рассказал о том, чего поклонники могут ожидать от альбома в целом:

«К сожалению и к счастью для меня, поп-песни тоже подвернулись под руку. Я подумал: "Ах, чёрт, это хит!".

В этом треке ["Rocket"], как вы можете себе представить, очень много гитарных партий. Он наполнен адреналином и бьёт наотмашь. Особенно эта песня — моя любимая из моего нового альбома, о котором я только что объявил!»

Когда Уильямса попросили рассказать более подробно об альбоме, в частности о дате его выхода, он сказал:

«Не знаю — посмотрим, как хорошо всё сложится с фильмом [недавно вышедшим биографическим фильмом "Better Man"]...»



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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3 янв 2025
resurgamresponses
эти старички могут позволить себе что угодно
3 янв 2025
gravitgroove
А Уильямс продолжает портить настроение Пейджу, на полной громкости проигрывая "Paranoid"? Никак теперь идет на второй уровень?!

просмотров: 1194

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