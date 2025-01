3 янв 2025



TONY IOMMI и GLENN HUGHES на новом альбоме Робби Уильямса!



Робби Уильямс в недавнем интервью NME подтвердил ранее распространявшиеся слухи о том, что TONY IOMMI принял участие в работе над его новым альбомом:



«В треке также задействован Glenn Hughes! Я хотел создать альбом, который бы я записал, если бы ушёл из Take That сейчас, зная то, что знаю.



В этой конкретной песне ["Rocket"] это прекрасно выражено».



Он также рассказал о том, чего поклонники могут ожидать от альбома в целом:



«К сожалению и к счастью для меня, поп-песни тоже подвернулись под руку. Я подумал: "Ах, чёрт, это хит!".



В этом треке ["Rocket"], как вы можете себе представить, очень много гитарных партий. Он наполнен адреналином и бьёт наотмашь. Особенно эта песня — моя любимая из моего нового альбома, о котором я только что объявил!»



Когда Уильямса попросили рассказать более подробно об альбоме, в частности о дате его выхода, он сказал:



«Не знаю — посмотрим, как хорошо всё сложится с фильмом [недавно вышедшим биографическим фильмом "Better Man"]...»





