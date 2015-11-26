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TONY IOMMI встретился с конодонтом



Кто-то уже может назвать его старым ископаемым, но легендарный гитарист BLACK SABBATH Tony Iommi теперь встретился лицом к лицу с доисторическим следом жизни, названным в его честь.



Это произошло после того, как ученые из Скандинавии, любящие тяжелый металл, были настолько взволнованы находкой 469-летней окаменелости в России, что назвали совершенно новый вид конодонтов Drepanoistodus Iommii — в честь своего кумира.



Чтобы отметить это знаменательное событие, менеджер Westside BID Майк Олли организовал неожиданную встречу по Facetime между Tony, ископаемым и ведущим палеонтологом Матсом Эрикссоном на скамейке BLACK SABBATH в Бирмингеме.



«Это был настоящий шок — узнать, что окаменелость назвали в мою честь. Я получил по этому поводу порцию оскорблений от своих друзей, которым нравилось называть меня старым ископаемым, но я думаю, что это здорово, это настоящая честь. Это, наверное, самая странная вещь, которую когда-либо называли в мою честь, но я действительно горжусь этим и хочу лично поблагодарить Матса и его команду за то, что они такие замечательные поклонники».



Общаясь с Tony из своего дома в Швеции, Матс сказал: «Для меня большая честь встретиться с вами. Мне трудно это переварить. С нашей точки зрения, это не что иное, как огромная честь. Мы делаем это для того, чтобы развлекаться и сочетать мою любовь к природе и музыке. Но это просто потрясающе. Для меня публиковать научные работы — это весело, но разговаривать с вами — бесценно».







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