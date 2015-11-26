сегодня



TONY IOMMI и NICK MASON записали песню



TONY IOMMI вместе с бывшим барабанщиком PINK FLOYD NICK'ом MASON'ом записали песню для благотворительно альбома, все вырученные средства от продаж которого будут направлены на борьбу с раком. В проекте также должен принять участие гитарист THE ROLLING STONES Ronnie Wood.











+3 -0



просмотров: 502

