Фрагмент нового релиза TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES



"Time Is The Healer" и "I’m Not The Same Man", композиции от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES, доступны ниже. Они взяты из переиздания альбома The 1996 Dep Sessions:



"Gone"

"From Another World"

"Don’t You Tell Me"

"Don’t Drag The River"

"Fine"

"Time Is the Healer"

"I’m Not the Same Man"

"It Falls Through Me"







