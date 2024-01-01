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*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*Сколько гитар у METALLICA в туре? 13
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Iommi

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Фрагмент нового релиза TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES



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"Time Is The Healer" и "I’m Not The Same Man", композиции от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES, доступны ниже. Они взяты из переиздания альбома The 1996 Dep Sessions:

"Gone"
"From Another World"
"Don’t You Tell Me"
"Don’t Drag The River"
"Fine"
"Time Is the Healer"
"I’m Not the Same Man"
"It Falls Through Me"

TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES - Listen To




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