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*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 17
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Iommi

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Фрагмент нового релиза TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES



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"What You’re Living For" и "Face Your Fear", композиции от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES, доступны ниже. Они взяты из переиздания альбома Fused, релиз которого состоялся четвертого октября:

"Dopamine"
"Wasted Again"
"Saviour Of The Real"
"Resolution Song"
"Grace"
"Deep Inside A Shell"
"What You’re Living For"
"Face Your Fear"
"The Spell"
"I Go Insane"
"Slip Away" (Bonus Track)
"Let It Down Easy" (Bonus Track)
"The Innocence" (Bonus Track)

TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES - Listen To




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