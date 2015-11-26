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Iommi

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Гитарист BLACK SABBATH: «Я не думаю, что рок умрёт»



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Гитарист BLACK SABBATH Tony Iommi отверг идею о том, что рок мёртв, сказав, что на «хорошую музыку» всегда будет спрос.

Несколько лет назад басист/вокалист KISS Gene Simmons заявил в интервью журналу Esquire, что рок мёртв. За этим последовала реакция от многих музыкантов из мира хард-рока и хэви-металла, которые высказались на эту тему в различных интервью за последние несколько лет.

Iommi, который в настоящее время продвигает делюкс-издания альбомов BLACK SABBATH "Heaven And Hell" и "Mob Rules", поразмышлял о статусе рока во время недавнего интервью с Грегом Прато из Consequence Of Sound:

«Я не думаю, что рок умрёт. Это было сказано много лет назад. Сколько раз я слышал это заявление за последние 50 с лишним лет? Довольно много, правда.

Я думаю, хорошая музыка никуда не денется. На неё всегда будет спрос. Будет много групп, которые будут выброшены на обочину, — так было всегда, так всегда и будет. Но есть определённые группы, которые будут продолжать свою деятельность. Взять, к примеру, METALLICA — они никуда не уйдут. У них много фэнов и отличная фэн-база. Есть много разных групп. Нет, музыка не исчезнет».

BLACK SABBATH



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