TONY IOMMI почтил память Джона Диггинса



Третьего января TONY IOMMI опубликовал следующее сообщение:



«Как же я был потрясён, когда вчера вечером узнал от жены Джея Ди, что мой старый приятель Джон Диггинс скончался! Он был моим очень близким другом, мы были знакомы с 1970-х годов. За эти годы он создал для меня множество гитар и был превосходным мастером, который любил своё дело. Его будет очень не хватать, но он не будет забыт. Мои глубочайшие соболезнования его жене и семье. Покойся с миром, Джон».



Диггинс начал свою карьеру в гитарном бизнесе, работая на Джона Бёрча. В 1977 году Джон ушёл в самостоятельное плавание, им была создана компания Jaydee Custom Guitars, которая занималась в основном настройкой и ремонтом гитар. Название Jaydee появилось после работы с другим человеком по имени Джон, и для того, чтобы привлечь внимание нужного человека, не оборачиваясь на простое Джон, использовались инициалы, отсюда и JD.



Компания Jaydee выпустила следующее заявление по поводу кончины Диггинса:



«С глубоким прискорбием мы вынуждены сообщить вам о кончине Джея Ди (Джона Диггинса). Он внезапно, но мирно скончался в больнице утром во вторник, 2 января, после осложнений, вызванных длительной болезнью. Его будет очень не хватать всем, кто его знал, особенно его жене Хелен, сыновьям Майклу и Эндрю, а также внукам Джейку и Тоби».



Несколько лет назад Диггинс рассказал Home Of Metal о работе с iommi:



«Я познакомился с Tony в 1970 году, когда работал с Джоном Бёрчем, который был пионером в изготовлении звукоснимателей на заказ, делая их таким образом, чтобы они были механически бесшумными. В те дни Тони использовал прекрасную вишнево-красную гитару Gibson SG Special, на которую были установлены некоторые из ранних звукоснимателей Джона в колпаках из нержавеющей стали. Именно эту гитару я использовал в качестве образца для контуров нашей собственной SG.



В последующие годы мы с Tony стали хорошими друзьями, поскольку я смог решить некоторые проблемы с интонированием, от которых он страдал на протяжении многих лет. У него также было несколько ранних прототипов гитар John Birch, таких как 24-ладовый Les Paul и первый 24-ладовый чёрный SG с инкрустацией крестиками и накладкой из нержавеющей стали, которые он использовал примерно до 1980 года.



Я не мог сделать гитару во времена Джона Бёрча, поэтому я сделал её дома. Она была сделана на кухонном столе и была закончена примерно за две недели. Лак был ещё мягким, когда гитару везли в США, и именно этот фактор в сочетании с резкими перепадами температуры и влажности привёл к тому, что лак потрескался и облупился, придав "Old Boy" тот поношенный вид, который она имеет сегодня. Гитара не была представлена должным образом до тех пор, пока я не изготовил звукосниматели, способные обеспечить звук, который устраивал Tony. Jaydee "Old Boy" SG стала одной из его любимых гитар и используется до сих пор».









