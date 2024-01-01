TONY IOMMI почтил память Джона Диггинса

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все новости группы
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Великобритания
21 янв 2019 :
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TONY IOMMI станет членом жюри "Pride Of Birmingham"
5 окт 2018 :
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TONY IOMMI «всё ещё сочиняет материал» для возможного нового альбома
26 июн 2018 :
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TONY IOMMI: «Я готов выступить с SABBATH в 2022-м»
7 июн 2018 :
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TONY IOMMI посетит Whitley Bay Film Festival
1 мар 2018 :
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TONY IOMMI проведёт благотворительный ланч
12 фев 2018 :
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TONY IOMMI планирует вернуться к сочинению музыки
28 ноя 2017 :
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Лимфома TONY IOMMI всё ещё в стадии ремиссии
1 ноя 2017 :
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TONY IOMMI: «Рак может вернуться»
12 сен 2017 :
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TONY IOMMI: «Мне поступает масса предложений»
21 июн 2017 :
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TONY IOMMI о возможном сотрудничестве с TONY MARTIN'ом
15 июн 2017 :
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TONY IOMMI отвечает на вопросы
31 янв 2017 :
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TONY IOMMI о ситуации с BILL'ом WARD'ом
6 янв 2017 :
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TONY IOMMI успешно прооперирован
6 янв 2017 :
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TONY IOMMI подарил родному городу песню
9 дек 2016 :
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TONY IOMMI: «Мне нужно больше времени проводить дома и уделять больше времени семье и друзьям»
10 авг 2016 :
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TONY IOMMI о здоровье
29 мар 2016 :
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TONY IOMMI исполняет композицию BLACK SABBATH
5 мар 2016 :
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TONY IOMMI планирует работу с Tony Martin'ом
20 дек 2015 :
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TONY IOMMI в благотворительном рождественском видео
21 окт 2015 :
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TONY IOMMI получил специальную награду: видео
20 окт 2015 :
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TONY IOMMI получил специальную награду
18 май 2015 :
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TONY IOMMI о трибьюте
13 май 2015 :
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TONY IOMMI польщён выпуском трибьюта
19 апр 2015 :
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Бывшие участники BLACK SABBATH, BOSTON записывают песню для трибьюта IOMMI
10 апр 2015 :
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TONY IOMMI: «Если у вас однажды обнаружили что-то типа лимфомы, страх о том, что она вернётся, никогда не пройдёт»
9 мар 2015 :
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TONY IOMMI закотировал кавер-версию "War Pigs"
7 мар 2015 :
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Семплы с трибьюта TONY IOMMI
6 мар 2015 :
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TONY IOMMI обратился к президенту Индонезии
3 мар 2015 :
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TONY MARTIN, VINNY APPICE, MARK BOALS на трибьюте TONY IOMMI
11 янв 2015 :
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TONY IOMMI не уверен, что проживёт долго
31 окт 2014 :
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TONY IOMMI написал музыку для "CSI"
30 сен 2014 :
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TONY IOMMI начал работать учителем
15 июл 2014 :
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TONY IOMMI не против записать что-то с TOM'ом JONES'ом
6 янв 2014 :
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TONY IOMMI о здоровье
13 апр 2013 :
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TONY IOMMI рассказал о своих планах по совместной работе с BRIAN'oм May'ем
21 мар 2013 :
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Видео на песню TONY IOMMI
8 мар 2013 :
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TONY IOMMI о том, как его песня попала на Евровидение
4 мар 2013 :
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TONY IOMMI стал одним из авторов песни для Евровидения
15 фев 2013 :
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Tony Iommi Brian May планируют выпустить совместный альбом?
19 дек 2012 :
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Фрагменты мемуаров TONY IOMMI
5 ноя 2012 :
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WENDY DIO: 'Я расплакалась, когда узнала, что у TONY IOMMI рак'
10 ноя 2011 :
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TONY IOMMI сказал, что BLACK SABBATH подумывали сделать мюзикл
19 окт 2011 :
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TONY IOMMI о сотрудничестве с OZZY OSBOURNE'ом
24 авг 2011 :
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TONY IOMMI в программе VH1 CLASSIC
24 дек 2010 :
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Поздравления от Tony Iommi
23 дек 2010 :
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TONY IOMMI рассказал о новой музыке и сочинении “Paranoid”
9 дек 2010 :
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TONY IOMMI записывает вторую песню для Армении
26 ноя 2010 :
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TONY IOMMI продолжает работать
13 окт 2010 :
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TONY IOMMI: "Я вновь схожу с ума, создавая множество новых риффов"
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сегодня
TONY IOMMI почтил память Джона Диггинса
Третьего января TONY IOMMI опубликовал следующее сообщение:
«Как же я был потрясён, когда вчера вечером узнал от жены Джея Ди, что мой старый приятель Джон Диггинс скончался! Он был моим очень близким другом, мы были знакомы с 1970-х годов. За эти годы он создал для меня множество гитар и был превосходным мастером, который любил своё дело. Его будет очень не хватать, но он не будет забыт. Мои глубочайшие соболезнования его жене и семье. Покойся с миром, Джон».
Диггинс начал свою карьеру в гитарном бизнесе, работая на Джона Бёрча. В 1977 году Джон ушёл в самостоятельное плавание, им была создана компания Jaydee Custom Guitars, которая занималась в основном настройкой и ремонтом гитар. Название Jaydee появилось после работы с другим человеком по имени Джон, и для того, чтобы привлечь внимание нужного человека, не оборачиваясь на простое Джон, использовались инициалы, отсюда и JD.
Компания Jaydee выпустила следующее заявление по поводу кончины Диггинса:
«С глубоким прискорбием мы вынуждены сообщить вам о кончине Джея Ди (Джона Диггинса). Он внезапно, но мирно скончался в больнице утром во вторник, 2 января, после осложнений, вызванных длительной болезнью. Его будет очень не хватать всем, кто его знал, особенно его жене Хелен, сыновьям Майклу и Эндрю, а также внукам Джейку и Тоби».
Несколько лет назад Диггинс рассказал Home Of Metal о работе с iommi:
«Я познакомился с Tony в 1970 году, когда работал с Джоном Бёрчем, который был пионером в изготовлении звукоснимателей на заказ, делая их таким образом, чтобы они были механически бесшумными. В те дни Тони использовал прекрасную вишнево-красную гитару Gibson SG Special, на которую были установлены некоторые из ранних звукоснимателей Джона в колпаках из нержавеющей стали. Именно эту гитару я использовал в качестве образца для контуров нашей собственной SG.
В последующие годы мы с Tony стали хорошими друзьями, поскольку я смог решить некоторые проблемы с интонированием, от которых он страдал на протяжении многих лет. У него также было несколько ранних прототипов гитар John Birch, таких как 24-ладовый Les Paul и первый 24-ладовый чёрный SG с инкрустацией крестиками и накладкой из нержавеющей стали, которые он использовал примерно до 1980 года.
Я не мог сделать гитару во времена Джона Бёрча, поэтому я сделал её дома. Она была сделана на кухонном столе и была закончена примерно за две недели. Лак был ещё мягким, когда гитару везли в США, и именно этот фактор в сочетании с резкими перепадами температуры и влажности привёл к тому, что лак потрескался и облупился, придав "Old Boy" тот поношенный вид, который она имеет сегодня. Гитара не была представлена должным образом до тех пор, пока я не изготовил звукосниматели, способные обеспечить звук, который устраивал Tony. Jaydee "Old Boy" SG стала одной из его любимых гитар и используется до сих пор».
What a terrible shock to hear from JDs wife last night that my old pal John Diggins had passed away! He was a very dear friend to me and weвЂ™d known each other since the 70s. HeвЂ™s built many guitars for me over the years and he was a superb craftsman who loved what he did. He willвЂ¦ pic.twitter.com/XDopY4c8i1
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