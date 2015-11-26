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Iommi

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7 фев 2021 : 		 TONY IOMMI — о кавер-версии хита BLACK SABBATH от ROBERT'а FRIPP'а и TOYAH

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TONY IOMMI — о кавер-версии хита BLACK SABBATH от ROBERT'а FRIPP'а и TOYAH



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Основатель King Crimson ROBERT FRIPP совместно с женой Toyah Willcox запустили серию роликов, в которых перепевают известные мировые хиты. Досталось и BLACK SABBATH. В недавнем интервью TONY IOMMI сказал, что он думает на этот счёт:

«Думаю, они с катушек съехали, локдаун сказался не лучшим образом. Кто-то мне про этот кавер рассказал, кто-то прислал мне его, и я посмотрел. Они уже этим начали заниматься на регулярной основе, выкладывают всё в сеть».

TONY IOMMI On ROBERT FRIPP & TOYAH's Cover Of BLACK SABBATH Classic



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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Eugenezzzis


7 фев 2021, 12:11		Тони, не завидуй :-р

Barmaley71


7 фев 2021, 12:17		"Думаю, они с катушек съехали"
Думаю, именно это они и хотели сказать...

Sw0Rn


7 фев 2021, 12:44		Да они угорают, надеюсь с рассудком всё в порядке

kircore


7 фев 2021, 13:17		Ну дед с гитарой уже явно не в адеквате.

Ress


7 фев 2021, 13:20		Дед-пердед на несколько исков наиграл.

Petrovich Sexyy


7 фев 2021, 14:01		На фотке я сначала подумал, что на решетке обезъянка

kircore


7 фев 2021, 14:17		-На фотке я сначала подумал, что на решетке обезъянка

Я тоже.


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