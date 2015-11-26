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TONY IOMMI — о кавер-версии хита BLACK SABBATH от ROBERT'а FRIPP'а и TOYAH



Основатель King Crimson ROBERT FRIPP совместно с женой Toyah Willcox запустили серию роликов, в которых перепевают известные мировые хиты. Досталось и BLACK SABBATH. В недавнем интервью TONY IOMMI сказал, что он думает на этот счёт:



«Думаю, они с катушек съехали, локдаун сказался не лучшим образом. Кто-то мне про этот кавер рассказал, кто-то прислал мне его, и я посмотрел. Они уже этим начали заниматься на регулярной основе, выкладывают всё в сеть».







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