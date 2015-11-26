TONY IOMMI — о кавер-версии хита BLACK SABBATH от ROBERT'а FRIPP'а и TOYAH

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Великобритания
9 дек 2016 :
TONY IOMMI: «Мне нужно больше времени проводить дома и уделять больше времени семье и друзьям» 10 авг 2016 :
TONY IOMMI о здоровье 29 мар 2016 :
TONY IOMMI исполняет композицию BLACK SABBATH 5 мар 2016 :
TONY IOMMI планирует работу с Tony Martin'ом 20 дек 2015 :
TONY IOMMI в благотворительном рождественском видео 21 окт 2015 :
TONY IOMMI получил специальную награду: видео 20 окт 2015 :
TONY IOMMI получил специальную награду 18 май 2015 :
TONY IOMMI о трибьюте 13 май 2015 :
TONY IOMMI польщён выпуском трибьюта 19 апр 2015 :
Бывшие участники BLACK SABBATH, BOSTON записывают песню для трибьюта IOMMI 10 апр 2015 :
TONY IOMMI: «Если у вас однажды обнаружили что-то типа лимфомы, страх о том, что она вернётся, никогда не пройдёт» 9 мар 2015 :
TONY IOMMI закотировал кавер-версию "War Pigs" 7 мар 2015 :
Семплы с трибьюта TONY IOMMI 6 мар 2015 :
TONY IOMMI обратился к президенту Индонезии 3 мар 2015 :
TONY MARTIN, VINNY APPICE, MARK BOALS на трибьюте TONY IOMMI 11 янв 2015 :
TONY IOMMI не уверен, что проживёт долго 31 окт 2014 :
TONY IOMMI написал музыку для "CSI" 30 сен 2014 :
TONY IOMMI начал работать учителем 15 июл 2014 :
TONY IOMMI не против записать что-то с TOM'ом JONES'ом 6 янв 2014 :
TONY IOMMI о здоровье 13 апр 2013 :
TONY IOMMI рассказал о своих планах по совместной работе с BRIAN'oм May'ем 21 мар 2013 :
Видео на песню TONY IOMMI 8 мар 2013 :
TONY IOMMI о том, как его песня попала на Евровидение 4 мар 2013 :
TONY IOMMI стал одним из авторов песни для Евровидения 15 фев 2013 :
Tony Iommi Brian May планируют выпустить совместный альбом? 19 дек 2012 :
Фрагменты мемуаров TONY IOMMI 5 ноя 2012 :
WENDY DIO: 'Я расплакалась, когда узнала, что у TONY IOMMI рак' 10 ноя 2011 :
TONY IOMMI сказал, что BLACK SABBATH подумывали сделать мюзикл 19 окт 2011 :
TONY IOMMI о сотрудничестве с OZZY OSBOURNE'ом 24 авг 2011 :
TONY IOMMI в программе VH1 CLASSIC 24 дек 2010 :
Поздравления от Tony Iommi 23 дек 2010 :
TONY IOMMI рассказал о новой музыке и сочинении “Paranoid” 9 дек 2010 :
TONY IOMMI записывает вторую песню для Армении 26 ноя 2010 :
TONY IOMMI продолжает работать 13 окт 2010 :
TONY IOMMI: "Я вновь схожу с ума, создавая множество новых риффов"
сегодня
TONY — о кавер-версии хита BLACK SABBATH от ROBERT'а FRIPP'а и TOYAH IOMMI
Основатель King Crimson ROBERT FRIPP совместно с женой Toyah Willcox запустили серию роликов, в которых перепевают известные мировые хиты. Досталось и BLACK SABBATH. В недавнем интервью TONY IOMMI сказал, что он думает на этот счёт:
«Думаю, они с катушек съехали, локдаун сказался не лучшим образом. Кто-то мне про этот кавер рассказал, кто-то прислал мне его, и я посмотрел. Они уже этим начали заниматься на регулярной основе, выкладывают всё в сеть».
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Eugenezzzis
Barmaley71
Думаю, именно это они и хотели сказать...
Sw0Rn
kircore
Ress
Petrovich Sexyy
kircore
Я тоже.
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