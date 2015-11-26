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TONY IOMMI : «А у меня в телефоне 500 риффов!»



TONY IOMMI в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, есть ли шанс услышать от него новую музыку в ближайшем будущем:



«Шанс хороший. Мне нравится этим заниматься. У меня так много материала, что я просто хочу приступить к его сведению. Потому что на моём телефоне четыре или пять сотен риффов. И я должен их записать. Главное — начать это делать. Это невероятное изобилие... Из-за пандемии всё немного замедлилось, что есть, то есть. Я уже начинал работать, приезжал звукооператор, и мы кое-что успели сделать. Но потом, когда всё это случилось, когда никого нельзя было пригласить в дом или в студию, это поставило крест на проекте. А затем я начал заниматься другими делами. И сейчас я снова втянулся. Я должен вернуться к тому, чтобы записать эти вещи должным образом».



Когда интервьюер заметил, что гитарист METALLICA Kirk Hammett потерял телефон с более чем 300 музыкальными фрагментами в процессе работы над последним студийным альбомом группы "Hardwired... To Self-Destruct", Tony ответил:



«Я слышал такое. Это должно быть ужасно. Кто-нибудь сейчас стащит мой телефон [смеётся} Но это есть и на моём другом телефоне [смеётся]».







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