сегодня



Новое видео TONY IOMMI & Xerjoff



"Scent Of Dark", новое видео TONY IOMMI, доступна для прослушивания ниже. Музыкант также объявил о выпуске аромата, разработанного в сотрудничестве с элитным итальянским парфюмерным домом Xerjoff и Sergio Momo.



В записи композиции помимо Tony принимали участие Momo на гитаре, Jimmy Crutchley на басу, Ash Sheehan на ударных, Rebecca Rose на виолончели и Julianne Bourne на скрипке.



«Рифф был у меня уже довольно давно, но я никогда ничего с ним не делал. Однако но он дал нам основу, с которой можно было начать. Сначала мы создали трек с запрограммированными ударными, затем Mike Exeter наложил на него бас и клавишные, а я добавил свои гитарные соло, просто чтобы дать нам представление о том, как это будет звучать. Затем мы добавили струнные. Я уже работал со струнными секциями на альбомах SABBATH, но это был совершенно новый опыт».





</div>





</div>











+3 -0



( 1 ) просмотров: 587

