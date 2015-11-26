Новое видео TONY IOMMI & Xerjoff

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Великобритания
12 сен 2017 :
TONY IOMMI: «Мне поступает масса предложений» 21 июн 2017 :
TONY IOMMI о возможном сотрудничестве с TONY MARTIN'ом 15 июн 2017 :
TONY IOMMI отвечает на вопросы 31 янв 2017 :
TONY IOMMI о ситуации с BILL'ом WARD'ом 6 янв 2017 :
TONY IOMMI успешно прооперирован 6 янв 2017 :
TONY IOMMI подарил родному городу песню 9 дек 2016 :
TONY IOMMI: «Мне нужно больше времени проводить дома и уделять больше времени семье и друзьям» 10 авг 2016 :
TONY IOMMI о здоровье 29 мар 2016 :
TONY IOMMI исполняет композицию BLACK SABBATH 5 мар 2016 :
TONY IOMMI планирует работу с Tony Martin'ом 20 дек 2015 :
TONY IOMMI в благотворительном рождественском видео 21 окт 2015 :
TONY IOMMI получил специальную награду: видео 20 окт 2015 :
TONY IOMMI получил специальную награду 18 май 2015 :
TONY IOMMI о трибьюте 13 май 2015 :
TONY IOMMI польщён выпуском трибьюта 19 апр 2015 :
Бывшие участники BLACK SABBATH, BOSTON записывают песню для трибьюта IOMMI 10 апр 2015 :
TONY IOMMI: «Если у вас однажды обнаружили что-то типа лимфомы, страх о том, что она вернётся, никогда не пройдёт» 9 мар 2015 :
TONY IOMMI закотировал кавер-версию "War Pigs" 7 мар 2015 :
Семплы с трибьюта TONY IOMMI 6 мар 2015 :
TONY IOMMI обратился к президенту Индонезии 3 мар 2015 :
TONY MARTIN, VINNY APPICE, MARK BOALS на трибьюте TONY IOMMI 11 янв 2015 :
TONY IOMMI не уверен, что проживёт долго 31 окт 2014 :
TONY IOMMI написал музыку для "CSI" 30 сен 2014 :
TONY IOMMI начал работать учителем 15 июл 2014 :
TONY IOMMI не против записать что-то с TOM'ом JONES'ом 6 янв 2014 :
TONY IOMMI о здоровье 13 апр 2013 :
TONY IOMMI рассказал о своих планах по совместной работе с BRIAN'oм May'ем 21 мар 2013 :
Видео на песню TONY IOMMI 8 мар 2013 :
TONY IOMMI о том, как его песня попала на Евровидение 4 мар 2013 :
TONY IOMMI стал одним из авторов песни для Евровидения 15 фев 2013 :
Tony Iommi Brian May планируют выпустить совместный альбом? 19 дек 2012 :
Фрагменты мемуаров TONY IOMMI 5 ноя 2012 :
WENDY DIO: 'Я расплакалась, когда узнала, что у TONY IOMMI рак' 10 ноя 2011 :
TONY IOMMI сказал, что BLACK SABBATH подумывали сделать мюзикл 19 окт 2011 :
TONY IOMMI о сотрудничестве с OZZY OSBOURNE'ом 24 авг 2011 :
TONY IOMMI в программе VH1 CLASSIC 24 дек 2010 :
Поздравления от Tony Iommi 23 дек 2010 :
TONY IOMMI рассказал о новой музыке и сочинении “Paranoid” 9 дек 2010 :
TONY IOMMI записывает вторую песню для Армении 26 ноя 2010 :
TONY IOMMI продолжает работать 13 окт 2010 :
TONY IOMMI: "Я вновь схожу с ума, создавая множество новых риффов"
сегодня
Новое видео TONY & Xerjoff IOMMI
"Scent Of Dark", новое видео TONY IOMMI, доступна для прослушивания ниже. Музыкант также объявил о выпуске аромата, разработанного в сотрудничестве с элитным итальянским парфюмерным домом Xerjoff и Sergio Momo.
В записи композиции помимо Tony принимали участие Momo на гитаре, Jimmy Crutchley на басу, Ash Sheehan на ударных, Rebecca Rose на виолончели и Julianne Bourne на скрипке.
«Рифф был у меня уже довольно давно, но я никогда ничего с ним не делал. Однако но он дал нам основу, с которой можно было начать. Сначала мы создали трек с запрограммированными ударными, затем Mike Exeter наложил на него бас и клавишные, а я добавил свои гитарные соло, просто чтобы дать нам представление о том, как это будет звучать. Затем мы добавили струнные. Я уже работал со струнными секциями на альбомах SABBATH, но это был совершенно новый опыт». VIDEO VIDEO
nkatsy
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