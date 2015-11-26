Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH и David всё 99
*Глава Зала славы рок-н-ролла — об IRON MAIDEN: «Нет никаких ... 38
*DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера 32
*PETA требует удалить клип THE OFFSPRING за эксплуатацию шимп... 31
*Новое видео KK'S PRIEST 28
[= ||| все новости группы



*

Iommi

*



25 май 2021 : 		 TONY IOMMI — о своём сотрудничестве с JETHRO TULL: «Я чувствовал себя немного не в своей тарелке»

1 апр 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Я не думаю, что рок умрёт»

19 фев 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH — тоже!

7 фев 2021 : 		 TONY IOMMI — о кавер-версии хита BLACK SABBATH от ROBERT'а FRIPP'а и TOYAH

5 фев 2021 : 		 TONY IOMMI: «С ROB'ом пока не планирую»

13 янв 2021 : 		 Доступна фигурка TONY IOMMI

18 окт 2020 : 		 TONY IOMMI и NICK MASON записали песню

1 июн 2020 : 		 TONY IOMMI может записать что-то для сериала

28 май 2020 : 		 TONY IOMMI смотрит, как NAREGATSI ORCHESTRA исполняют кавер-версию BLACK SABBATH

7 май 2020 : 		 TONY IOMMI: «Каждый вечер я что-то играю и записываю»

17 апр 2020 : 		 TONY IOMMI выручил почти 24 000 долларов на аукционе

8 апр 2020 : 		 TONY IOMMI проводит аукцион

7 апр 2020 : 		 TONY IOMMI о релизе нового материала

24 дек 2019 : 		 TONY IOMMI о 2019 годе

18 ноя 2019 : 		 TONY IOMMI о смерти Терри О'Нила

21 янв 2019 : 		 TONY IOMMI станет членом жюри "Pride Of Birmingham"

5 окт 2018 : 		 TONY IOMMI «всё ещё сочиняет материал» для возможного нового альбома

26 июн 2018 : 		 TONY IOMMI: «Я готов выступить с SABBATH в 2022-м»

7 июн 2018 : 		 TONY IOMMI посетит Whitley Bay Film Festival

1 мар 2018 : 		 TONY IOMMI проведёт благотворительный ланч

12 фев 2018 : 		 TONY IOMMI планирует вернуться к сочинению музыки

28 ноя 2017 : 		 Лимфома TONY IOMMI всё ещё в стадии ремиссии

1 ноя 2017 : 		 TONY IOMMI: «Рак может вернуться»

12 сен 2017 : 		 TONY IOMMI: «Мне поступает масса предложений»

21 июн 2017 : 		 TONY IOMMI о возможном сотрудничестве с TONY MARTIN'ом

15 июн 2017 : 		 TONY IOMMI отвечает на вопросы
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TONY IOMMI — о своём сотрудничестве с JETHRO TULL: «Я чувствовал себя немного не в своей тарелке»



*
zoom
*
* *
В новом эпизоде подкаста "Backstaged: The Devil In Metal" автор бестселлеров и музыкальный журналист Джон Видерхорн обратился к истокам BLACK SABBATH и уникальной биографии гитариста Tony Iommi, который поделился своими взлётами и падениями на пути к тому, чтобы стать легендой металла, включая травму, едва не закончившую карьеру, которая на самом деле добавила SABBATH мрачного, демонического звучания.

Iommi рассказал о своём коротком пребывании в составе JETHRO TULL в декабре 1968 года после ухода из EARTH, группы до BLACK SABBATH, в которую входили Osbourne, Geezer Butler и Bill Ward:

«Я чувствовал себя очень странно, когда не был с другими ребятами. Я очень скучал по ним. Но дело в том, что я чувствовал себя немного не в своей тарелке, потому что я присоединялся к уже сложившейся группе, и я хотел быть частью сложившейся группы; я хотел иметь возможность заработать свои собственные деньги, если хотите. Я не хотел присоединяться к группе, которая уже преуспевала, а я был просто гитаристом. Я хотел быть в группе, где вы все работаете вместе и являетесь группой. Я не хотел быть гитаристом в JETHRO TULL и просто музыкантом на стороне; я хотел быть частью команды. Поэтому я сказал Geezer'у: "Давай снова соберём группу", что мы и сделали. Мы позвонили Ozzy и Bill'у из Лондона и сказали, что возвращаемся. Если все действительно серьёзно настроены, я готов уйти, а мы снова соберёмся и будем работать. Это то, что все и предлагали. Так мы и поступили».

TONY IOMMI Looks Back On His Brief Stint With JETHRO TULL:








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 237

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом