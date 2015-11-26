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TONY IOMMI — о своём сотрудничестве с JETHRO TULL: «Я чувствовал себя немного не в своей тарелке»



В новом эпизоде подкаста "Backstaged: The Devil In Metal" автор бестселлеров и музыкальный журналист Джон Видерхорн обратился к истокам BLACK SABBATH и уникальной биографии гитариста Tony Iommi, который поделился своими взлётами и падениями на пути к тому, чтобы стать легендой металла, включая травму, едва не закончившую карьеру, которая на самом деле добавила SABBATH мрачного, демонического звучания.



Iommi рассказал о своём коротком пребывании в составе JETHRO TULL в декабре 1968 года после ухода из EARTH, группы до BLACK SABBATH, в которую входили Osbourne, Geezer Butler и Bill Ward:



«Я чувствовал себя очень странно, когда не был с другими ребятами. Я очень скучал по ним. Но дело в том, что я чувствовал себя немного не в своей тарелке, потому что я присоединялся к уже сложившейся группе, и я хотел быть частью сложившейся группы; я хотел иметь возможность заработать свои собственные деньги, если хотите. Я не хотел присоединяться к группе, которая уже преуспевала, а я был просто гитаристом. Я хотел быть в группе, где вы все работаете вместе и являетесь группой. Я не хотел быть гитаристом в JETHRO TULL и просто музыкантом на стороне; я хотел быть частью команды. Поэтому я сказал Geezer'у: "Давай снова соберём группу", что мы и сделали. Мы позвонили Ozzy и Bill'у из Лондона и сказали, что возвращаемся. Если все действительно серьёзно настроены, я готов уйти, а мы снова соберёмся и будем работать. Это то, что все и предлагали. Так мы и поступили».







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