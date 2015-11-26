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Iommi

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29 ноя 2021 : 		 TONY IOMMI о новом треке

26 ноя 2021 : 		 Новое видео TONY IOMMI & Xerjoff

21 ноя 2021 : 		 TONY IOMMI встретился с конодонтом

12 окт 2021 : 		 В честь TONY IOMMI назвали конодонта

25 май 2021 : 		 TONY IOMMI — о своём сотрудничестве с JETHRO TULL: «Я чувствовал себя немного не в своей тарелке»

1 апр 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH: «Я не думаю, что рок умрёт»

19 фев 2021 : 		 Гитарист BLACK SABBATH — тоже!

7 фев 2021 : 		 TONY IOMMI — о кавер-версии хита BLACK SABBATH от ROBERT'а FRIPP'а и TOYAH

5 фев 2021 : 		 TONY IOMMI: «С ROB'ом пока не планирую»

13 янв 2021 : 		 Доступна фигурка TONY IOMMI

18 окт 2020 : 		 TONY IOMMI и NICK MASON записали песню

1 июн 2020 : 		 TONY IOMMI может записать что-то для сериала

28 май 2020 : 		 TONY IOMMI смотрит, как NAREGATSI ORCHESTRA исполняют кавер-версию BLACK SABBATH

7 май 2020 : 		 TONY IOMMI: «Каждый вечер я что-то играю и записываю»

17 апр 2020 : 		 TONY IOMMI выручил почти 24 000 долларов на аукционе

8 апр 2020 : 		 TONY IOMMI проводит аукцион

7 апр 2020 : 		 TONY IOMMI о релизе нового материала

24 дек 2019 : 		 TONY IOMMI о 2019 годе

18 ноя 2019 : 		 TONY IOMMI о смерти Терри О'Нила

21 янв 2019 : 		 TONY IOMMI станет членом жюри "Pride Of Birmingham"

5 окт 2018 : 		 TONY IOMMI «всё ещё сочиняет материал» для возможного нового альбома

26 июн 2018 : 		 TONY IOMMI: «Я готов выступить с SABBATH в 2022-м»

7 июн 2018 : 		 TONY IOMMI посетит Whitley Bay Film Festival

1 мар 2018 : 		 TONY IOMMI проведёт благотворительный ланч

12 фев 2018 : 		 TONY IOMMI планирует вернуться к сочинению музыки

28 ноя 2017 : 		 Лимфома TONY IOMMI всё ещё в стадии ремиссии
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TONY IOMMI о новом треке



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TONY IOMMI опубликовал видео, в котором он и Sergio Momo обсуждают создание композиции "Scent Of Dark".

TONY IOMMI Says 'Scent Of Dark' Song Seemed To Be 'The Right Thing' For Accompanying Fragrance








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