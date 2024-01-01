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Iommi

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|||| 5 авг 2024

TONY MARTIN не против нового проекта с IOMMI



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TONY MARTIN в недавней беседе ответил на вопрос, готов ли он на новое сотрудничество с Tony Iommi:

«Я бы хотел этого, и я уже сказал, что если он захочет что-то сделать, то я буду только за. Я не думаю, что Тони действительно... Как бы это сказать?... Я думаю, что он не испытывает особой потребности чем-то заниматься. Ему не нужно заниматься этим. Когда ты становишься старше, а у него была проблема с раком, то определённо теряешь интерес к гастролям. Он мог бы выступать, но ему это не нужно, так что я не знаю. Я бы хотел сотрудничать, но это одна из тех вещей... Пока все живы, всегда есть возможность. Они всё ещё могут вернуть Билла Уорда в группу и начать всё сначала — теоретически. Когда люди начинают уходить из жизни, уже ничего не сделаешь. Я уже сказал, что был бы не против сделать что-то, если бы они были заинтересованы. Посмотрим, что из этого выйдет».

Что касается того, принимал ли он участие в создании бокс-сета "Anno Domini 1989–1995", который был выпущен 31 мая на Rhino, певец сказал:

«Нет. Я не имею никакого отношения к его созданию. Мне сказали, что собираются это сделать, и я высказал несколько предложений о том, что мы могли бы туда включить. Я предложил некоторые из недостающих материалов, которые у меня есть и которые не использовались раньше, но это было невозможно сделать из-за контракта, нельзя было использовать то, что можно было бы назвать "новым BLACK SABBATH", так что им пришлось сосредоточиться на том, что у них уже было. Они сообщили мне об этом, но они всё сделали сами — Iommi и его звукоинженеры, и они проделали очень хорошую работу. Я был у него дома несколько месяцев назад, просто сидел и слушал: "Чёрт возьми, звучит очень здорово". И даже пластинка "Forbidden", которую они ремикшировали, звучит так, будто она возмужала, стала взрослой. Они звучат так, как должны звучать песни BLACK SABBATH сейчас. В них больше гитары и чуть меньше клавишных, но они звучат как BLACK SABBATH».




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