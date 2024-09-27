сегодня



TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уильямса



TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уильямса — об этом сообщил Karl Brazil:



«У него есть альбом, над которым мы работаем. Он работает с разными людьми, но мне посчастливилось сделать с ним несколько песен.



Один из треков, на самом деле, он записал с Tony Iommi песню под названием «Rocket», которая получилась совершенно случайно. Это здорово. Это рок, и это очень, очень круто. Прямо в моем вкусе. Это вроде как... Я просто дам вам послушать. Но да, Tony сделал в ней все, что хотел. На этой пластинке есть несколько отличных совместных работ. Там есть [SUPERGRASS's] Gaz Coombes».



Говоря о музыкальном направлении альбома, Karl сказал:



«Это преимущественно гитарная пластинка, немного отсылающая к его старому звучанию 90-х, но в то же время в ней есть немного современного поп-музыки. Давайте посмотрим правде в глаза, Робби может делать все, что хочет, не так ли?!»







+0 -0



( 4 ) просмотров: 494

