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Iommi

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TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уильямса



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TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уильямса — об этом сообщил Karl Brazil:

«У него есть альбом, над которым мы работаем. Он работает с разными людьми, но мне посчастливилось сделать с ним несколько песен.

Один из треков, на самом деле, он записал с Tony Iommi песню под названием «Rocket», которая получилась совершенно случайно. Это здорово. Это рок, и это очень, очень круто. Прямо в моем вкусе. Это вроде как... Я просто дам вам послушать. Но да, Tony сделал в ней все, что хотел. На этой пластинке есть несколько отличных совместных работ. Там есть [SUPERGRASS's] Gaz Coombes».

Говоря о музыкальном направлении альбома, Karl сказал:

«Это преимущественно гитарная пластинка, немного отсылающая к его старому звучанию 90-х, но в то же время в ней есть немного современного поп-музыки. Давайте посмотрим правде в глаза, Робби может делать все, что хочет, не так ли?!»




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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27 сен 2024
s
sibterminator
Продолжается траллинг Джимми Пейджа.
27 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
о, Supergrass упомянули, первые 2 альбомы офигенные у них
Like!1
27 сен 2024
F
Fo0x
Офигеть кого вспомнили. Я его со времен клипа с обдриставшимся гонщиком не видел.
Like!1
27 сен 2024
Klawd Air
Fo0x, как же меня заебала эта песня в своë время. По Mtv очень часто крутили.

просмотров: 494

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