сегодня



Видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES



"From Another World", официальное видео с текстом от TONY IOMMI Feat. GLENN HUGHES, доступно ниже. Этот трек взят из переиздания альбома The 1996 Dep Sessions:



"Gone"

"From Another World"

"Don’t You Tell Me"

"Don’t Drag The River"

"Fine"

"Time Is the Healer"

"I’m Not the Same Man"

"It Falls Through Me"







+0 -0



просмотров: 174

