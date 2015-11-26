В честь TONY IOMMI назвали конодонта

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все новости группы
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Великобритания
15 июн 2017 :
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TONY IOMMI отвечает на вопросы
31 янв 2017 :
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TONY IOMMI о ситуации с BILL'ом WARD'ом
6 янв 2017 :
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TONY IOMMI успешно прооперирован
6 янв 2017 :
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TONY IOMMI подарил родному городу песню
9 дек 2016 :
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TONY IOMMI: «Мне нужно больше времени проводить дома и уделять больше времени семье и друзьям»
10 авг 2016 :
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TONY IOMMI о здоровье
29 мар 2016 :
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TONY IOMMI исполняет композицию BLACK SABBATH
5 мар 2016 :
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TONY IOMMI планирует работу с Tony Martin'ом
20 дек 2015 :
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TONY IOMMI в благотворительном рождественском видео
21 окт 2015 :
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TONY IOMMI получил специальную награду: видео
20 окт 2015 :
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TONY IOMMI получил специальную награду
18 май 2015 :
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TONY IOMMI о трибьюте
13 май 2015 :
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TONY IOMMI польщён выпуском трибьюта
19 апр 2015 :
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Бывшие участники BLACK SABBATH, BOSTON записывают песню для трибьюта IOMMI
10 апр 2015 :
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TONY IOMMI: «Если у вас однажды обнаружили что-то типа лимфомы, страх о том, что она вернётся, никогда не пройдёт»
9 мар 2015 :
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TONY IOMMI закотировал кавер-версию "War Pigs"
7 мар 2015 :
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Семплы с трибьюта TONY IOMMI
6 мар 2015 :
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TONY IOMMI обратился к президенту Индонезии
3 мар 2015 :
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TONY MARTIN, VINNY APPICE, MARK BOALS на трибьюте TONY IOMMI
11 янв 2015 :
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TONY IOMMI не уверен, что проживёт долго
31 окт 2014 :
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TONY IOMMI написал музыку для "CSI"
30 сен 2014 :
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TONY IOMMI начал работать учителем
15 июл 2014 :
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TONY IOMMI не против записать что-то с TOM'ом JONES'ом
6 янв 2014 :
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TONY IOMMI о здоровье
13 апр 2013 :
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TONY IOMMI рассказал о своих планах по совместной работе с BRIAN'oм May'ем
21 мар 2013 :
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Видео на песню TONY IOMMI
8 мар 2013 :
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TONY IOMMI о том, как его песня попала на Евровидение
4 мар 2013 :
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TONY IOMMI стал одним из авторов песни для Евровидения
15 фев 2013 :
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Tony Iommi Brian May планируют выпустить совместный альбом?
19 дек 2012 :
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Фрагменты мемуаров TONY IOMMI
5 ноя 2012 :
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WENDY DIO: 'Я расплакалась, когда узнала, что у TONY IOMMI рак'
10 ноя 2011 :
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TONY IOMMI сказал, что BLACK SABBATH подумывали сделать мюзикл
19 окт 2011 :
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TONY IOMMI о сотрудничестве с OZZY OSBOURNE'ом
24 авг 2011 :
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TONY IOMMI в программе VH1 CLASSIC
24 дек 2010 :
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Поздравления от Tony Iommi
23 дек 2010 :
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TONY IOMMI рассказал о новой музыке и сочинении “Paranoid”
9 дек 2010 :
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TONY IOMMI записывает вторую песню для Армении
26 ноя 2010 :
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TONY IOMMI продолжает работать
13 окт 2010 :
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TONY IOMMI: "Я вновь схожу с ума, создавая множество новых риффов"
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сегодня
В честь TONY IOMMI назвали конодонта
Датско-шведская группа палеонтологов недавно обнаружила новый вид конодонтов. Возраст окаменелости составляет около 469 миллионов лет, она была извлечена из известняка на западе России — породы, которая когда-то образовывала донные отложения в ордовикском периоде. Поскольку вид оказался новым для науки, его пришлось официально окрестить уникальным латинским именем. Поскольку все авторы исследования являются страстными музыкантами-любителями и давно увлекаются историей тяжёлой рок-музыки, они решили почтить память одного из истинных пионеров хэви-металла — легенду гитары Tony Iommi из BLACK SABBATH.
Матс Э. Эрикссон: «У меня лично довольно обширный опыт совмещения научной палеонтологии с тяжёлой музыкой (это проявилось в окаменелостях, названных в честь Лемми Килмистера, Alex Webster и King Diamond, а также в передвижной выставке Rock Fossils, научно-популярных книгах и даже записях в стиле "палео-металл"), поэтому мне было проще простого.
Tony Iommi был в списке людей, которых я хотел бы почтить таким образом. К моему большому удовольствию, обоим моим коллегам-соавторам понравилось это предложение. Так что теперь Tony Iommi также увековечен в научной литературе под великолепным видом Drepanoistodus Iommii».
Это очень удачное предложение, потому что как у BLACK SABBATH есть богатое наследие, включающее запутанную историю с несколькими сменами состава, так и история исследования конодонтов обширна и запутанна, начиная с середины девятнадцатого века. Тем не менее, только в 1980-х годах было понято их истинное биологическое родство, а именно, что микроскопические фосфатические элементы, обычно встречающиеся в окаменелостях, представляют собой элементы ротовой полости примитивного вида рыб. И такие «зубы» (включая ископаемое Iommi) оказались в изобилии в изученных российских породах.
Специалист по конодонтам Ян Аудун Расмуссен отмечает: «Drepanoistodus Iommii действительно прекрасно сохранился, принадлежит к сложной группе конодонтов и имеет большой потенциал в качестве временного маркера (так называемая биостратиграфия)».
Добавляет Андерс Линдског: «Камни, которые мы отобрали на крутом обрыве русской реки, могут показаться невооруженным глазом не очень привлекательными, но для нас, любителей окаменелостей, они оказались сокровищницей».
Хотя окаменелость сама по себе обладает настоящей красотой (ну мы все знаем, что это на глаз), Эрикссон утверждал, что ей также следует придать художественный вид. Я поручил легендарному "художнику хэви-металла" Джо Петаньо, с которым я работал несколько раз за последние несколько лет, создать величественную, почётную картину. Мне нравится работа, которую Джо ласково называет "Tony Iommi вызывает потусторонний гаргантюанский конодонт"».
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