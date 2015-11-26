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В честь TONY IOMMI назвали конодонта



Датско-шведская группа палеонтологов недавно обнаружила новый вид конодонтов. Возраст окаменелости составляет около 469 миллионов лет, она была извлечена из известняка на западе России — породы, которая когда-то образовывала донные отложения в ордовикском периоде. Поскольку вид оказался новым для науки, его пришлось официально окрестить уникальным латинским именем. Поскольку все авторы исследования являются страстными музыкантами-любителями и давно увлекаются историей тяжёлой рок-музыки, они решили почтить память одного из истинных пионеров хэви-металла — легенду гитары Tony Iommi из BLACK SABBATH.



Матс Э. Эрикссон: «У меня лично довольно обширный опыт совмещения научной палеонтологии с тяжёлой музыкой (это проявилось в окаменелостях, названных в честь Лемми Килмистера, Alex Webster и King Diamond, а также в передвижной выставке Rock Fossils, научно-популярных книгах и даже записях в стиле "палео-металл"), поэтому мне было проще простого.



Tony Iommi был в списке людей, которых я хотел бы почтить таким образом. К моему большому удовольствию, обоим моим коллегам-соавторам понравилось это предложение. Так что теперь Tony Iommi также увековечен в научной литературе под великолепным видом Drepanoistodus Iommii».



Это очень удачное предложение, потому что как у BLACK SABBATH есть богатое наследие, включающее запутанную историю с несколькими сменами состава, так и история исследования конодонтов обширна и запутанна, начиная с середины девятнадцатого века. Тем не менее, только в 1980-х годах было понято их истинное биологическое родство, а именно, что микроскопические фосфатические элементы, обычно встречающиеся в окаменелостях, представляют собой элементы ротовой полости примитивного вида рыб. И такие «зубы» (включая ископаемое Iommi) оказались в изобилии в изученных российских породах.



Специалист по конодонтам Ян Аудун Расмуссен отмечает: «Drepanoistodus Iommii действительно прекрасно сохранился, принадлежит к сложной группе конодонтов и имеет большой потенциал в качестве временного маркера (так называемая биостратиграфия)».



Добавляет Андерс Линдског: «Камни, которые мы отобрали на крутом обрыве русской реки, могут показаться невооруженным глазом не очень привлекательными, но для нас, любителей окаменелостей, они оказались сокровищницей».



Хотя окаменелость сама по себе обладает настоящей красотой (ну мы все знаем, что это на глаз), Эрикссон утверждал, что ей также следует придать художественный вид. Я поручил легендарному "художнику хэви-металла" Джо Петаньо, с которым я работал несколько раз за последние несколько лет, создать величественную, почётную картину. Мне нравится работа, которую Джо ласково называет "Tony Iommi вызывает потусторонний гаргантюанский конодонт"».











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