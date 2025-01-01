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Лидер ZZ TOP о замене Дасти Хилла



BILLY GIBBONS в недавнем интервью спросили, почему группа приняла решение нанять давнего гитарного техника ZZ TOP Elwood Francis, который проработал с группой более двух десятилетий, после неожиданной смерти в июле 2021 года их давнего товарища, басиста Дасти Хилла:



«Elwood Francis и Дасти — они были как две капли воды похожи друг на друга. Elwood начинал как гитарист, и они с Дасти с первого дня обменивались басовыми и гитарными примочками. Elwood был настоящим членом семьи. Он был с нами три десятилетия, знал нас вдоль и поперек. Большой сюрприз... Когда он начинал, Elwood был скейтбордистом с сэндвичем с авокадо и ни малейшего усика на подбородке. После того как мне позвонили из дирекции и сказали, что ZZ TOP собираются вернуться к работе, я сказал: «Ну и ну, нам лучше пойти порепетировать». А Дасти сказал: «Слушай, если я опоздаю на концерт, отдай мою гитару Elwood. Он знает все вдоль и поперек». И я ответил: «О, ладно, хорошо». Я пришел на репетицию и спросил: «Кто этот новый парень?». Они спросили: « Который? Я сказал: «Вон тот парень, у которого с подбородка свисает двухфутовый половик». Они ответили: «Ну, это Elwood». А я в ответ: «Да нет же, вот тот парень с большой бородой». И они опять: «Это Elwood». Он стал ленивым, как и мы».



Хилл умер во сне 28 июля 2021 года в своем доме, в Хьюстоне.







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