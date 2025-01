сегодня



Новая песня вокалиста ZZ TOP



"Livin' It Up Down In Texas", новая песня BILLY GIBBONS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек впервые прозвучал в сериале Landman. Эта песня была написана в сотрудничестве с Billy Bob Thornton (Tommy Norris) и Mark Collie (Sherriff Walt Joeberg).







