сегодня



Барабанщик ZZ TOP выбыл из тура



«Shelter Music Group, менеджмент ZZ TOP, объявила о том, что барабанщик группы, мистер Frank Beard, временно покидает текущий тур в связи с проблемами со здоровьем, требующими его внимания в ближайшее время.



Beard, а также его коллеги по ZZ TOP Billy F Gibbons и Elwood Francis, которые с 5 марта находятся в туре Elevation, привлекли на временную работу техасца и давнего участника группы, перкуссиониста и барабанщика John Douglas.



Мистер Douglas поддерживает тесные отношения с Beard и участниками группы, поскольку работал с ними в прошлом. [В 2002 году он заменил Frank, когда тот перенес экстренную операцию по удалению аппендицита в Париже].



Frank надеется на скорейшее выздоровление».











+0 -0



просмотров: 368

