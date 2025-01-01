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*MASTODON расстались с гитаристом 222
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
*Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию» 18
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ZZ Top

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Барабанщик ZZ TOP выбыл из тура



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«Shelter Music Group, менеджмент ZZ TOP, объявила о том, что барабанщик группы, мистер Frank Beard, временно покидает текущий тур в связи с проблемами со здоровьем, требующими его внимания в ближайшее время.

Beard, а также его коллеги по ZZ TOP Billy F Gibbons и Elwood Francis, которые с 5 марта находятся в туре Elevation, привлекли на временную работу техасца и давнего участника группы, перкуссиониста и барабанщика John Douglas.

Мистер Douglas поддерживает тесные отношения с Beard и участниками группы, поскольку работал с ними в прошлом. [В 2002 году он заменил Frank, когда тот перенес экстренную операцию по удалению аппендицита в Париже].

Frank надеется на скорейшее выздоровление».






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