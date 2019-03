сегодня



Редкое видео PINK FLOYD



"Let There Be More Light", открывающий трек альбома PINK FLOYD "A Saucerful Of Secrets", был исполнен группой 1 ноября 1968 года в Париже на Surprise Partie. Видео исполнения доступно для просмотра ниже.

















