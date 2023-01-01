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*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 87
*RUSH соболезнуют евреям 80
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 37
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 36
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 35
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Pink Floyd

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22 окт 2023 : 		 Документальный ролик от PINK FLOYD

7 сен 2023 : 		 LES CLAYPOOL'S FEARLESS FLYING FROG BRIGADE исполняют PINK FLOYD

24 мар 2023 : 		 Новый ролик PINK FLOYD

21 мар 2023 : 		 Новый ролик PINK FLOYD

18 мар 2023 : 		 PINK FLOYD открывают серию 50 Years In A Heartbeat: The Story Of The Dark Side Of The Moon

17 мар 2023 : 		 Фрагмент переиздания PINK FLOYD

13 фев 2023 : 		 Фрагмент переиздания PINK FLOYD

20 янв 2023 : 		 Новое юбилейное издание PINK FLOYD

8 окт 2022 : 		 Рассказ о переиздании PINK FLOYD

30 сен 2022 : 		 Переиздание PINK FLOYD попало в чарты

1 июл 2022 : 		 Переиздание PINK FLOYD выйдет осенью

14 фев 2022 : 		 Концертное видео PINK FLOYD

20 дек 2021 : 		 Рассказ об издании концертного альбома PINK FLOYD

19 дек 2021 : 		 Концертные записи PINK FLOYD онлайн

17 дек 2021 : 		 Концерт PINK FLOYD выйдет на Blu-ray

19 окт 2021 : 		 Вскрытие от PINK FLOYD

8 окт 2021 : 		 GRAHAM BONNET, VINNIE MOORE, JAMES LABRIE исполнят PINK FLOYD

4 сен 2021 : 		 Новая версия альбома PINK FLOYD выйдет осенью

30 май 2021 : 		 Музыканты TRIUMPH, MEGADETH, YES, DEEP PURPLE, DREAM THEATER исполняют PINK FLOYD

2 май 2021 : 		 Музыканты TRIUMPH, MEGADETH, YES, DEEP PURPLE, DREAM THEATER исполняют PINK FLOYD

26 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

19 апр 2021 : 		 Концертное видео PINK FLOYD

11 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

2 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

28 мар 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

15 мар 2021 : 		 Трейлер нового релиза PINK FLOYD
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Документальный ролик от PINK FLOYD



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PINK FLOYD продолжают праздновать 50-летие The Dark Side Of The Moon и опубликовали новый документальный ролик.

PINK FLOYD Share The Dark Side Of The Moon Ningaloo Eclipse Documentary; 30-Minute Video Streaming




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