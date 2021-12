сегодня



Концертные записи PINK FLOYD онлайн



Rolling Stone сообщили, что в ближайшее время на стриминг-сервисах появится ряд концертных записей PINK FLOYD, сделанных между 70 и 72 годах. Одна из записей - концерт в Токио в марте 1972 года - содержит почти полное исполнение Dark Side в полном последовательном варианте, за целый год до его выхода. Песни отвязны и энергичны, чего не скажешь о студийной версии. Многие из известных звуковых эффектов пластинки звучат совершенно иначе, а в песне "Money" используется необычная перкуссия.



Авторские права на все записи принадлежат Pink Floyd Music Ltd., что позволяет предположить, что это официальные релизы группы. Их выпуск может быть приурочен к продлению прав на записи. В 2013 году представитель компании Sony объяснил выпуск Боба Дилана без тиража, сказав Rolling Stone: "Закон об авторском праве в Европе недавно был продлен с 50 до 70 лет для всего, что было записано в 1963 году и позднее. В отношении всего, что было записано до этого, действует новое положение "Используй или потеряешь". По сути, оно гласит: "Если вы не использовали записи в течение первых 50 лет, вы больше ничего не получите"".



Ultimate Classic Rock опубликовали список концертов:



They Came in Peace - Leeds University 1970 Washington University

Live at Grosser Saal, Musikhalle, Hamburg, West Germany - Feb 25, 1971

Mauerspechte Berlin Sportpalast - June 5, 1971

Live, Lyon 12 June 1971, Tokyo - March 16, 1972

Live in Rome Palaeur - June 20, 1971

Amsterdamse Bos Free Concert - June 26, 1971

Live in Montreux - Sept 18 & 19 1971

KB Hallen, Copenhagen - Sept 23, 1971

KB Hallen, Copenhagen, Vol II - Sept 23, 1971

Over Bradford Pigs on the Groove Bradford University - Oct 10, 1971

Embryo, San Diego - Oct 17, 1971

The Screaming Abdabs Quebec City - Nov 10, 1971







+1 -0



просмотров: 146