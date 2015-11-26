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Pink Floyd

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14 фев 2022 : 		 Концертное видео PINK FLOYD

20 дек 2021 : 		 Рассказ об издании концертного альбома PINK FLOYD

19 дек 2021 : 		 Концертные записи PINK FLOYD онлайн

17 дек 2021 : 		 Концерт PINK FLOYD выйдет на Blu-ray

19 окт 2021 : 		 Вскрытие от PINK FLOYD

8 окт 2021 : 		 GRAHAM BONNET, VINNIE MOORE, JAMES LABRIE исполнят PINK FLOYD

4 сен 2021 : 		 Новая версия альбома PINK FLOYD выйдет осенью

30 май 2021 : 		 Музыканты TRIUMPH, MEGADETH, YES, DEEP PURPLE, DREAM THEATER исполняют PINK FLOYD

2 май 2021 : 		 Музыканты TRIUMPH, MEGADETH, YES, DEEP PURPLE, DREAM THEATER исполняют PINK FLOYD

26 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

19 апр 2021 : 		 Концертное видео PINK FLOYD

11 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

2 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

28 мар 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

15 мар 2021 : 		 Трейлер нового релиза PINK FLOYD

11 мар 2021 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

6 ноя 2020 : 		 Рассказ об издании концертного релиза PINK FLOYD

2 окт 2020 : 		 Переиздание PINK FLOYD выйдет осенью

3 сен 2020 : 		 Пазлы PINK FLOYD выйдут осенью

14 июл 2020 : 		 Редкие композиции PINK FLOYD

14 июн 2020 : 		 Редкие композиции PINK FLOYD

25 май 2020 : 		 Редкие композиции PINK FLOYD

30 апр 2020 : 		 MILEY CYRUS исполняет PINK FLOYD

12 апр 2020 : 		 Концертное видео PINK FLOYD

14 янв 2020 : 		 Концертное видео PINK FLOYD

7 янв 2020 : 		 Концертное видео PINK FLOYD
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Концертное видео PINK FLOYD



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Warner Music сообщили о том, что 18 февраля впервые на Blu-Ray состоится выпуск концертного релиза PINK FLOYD "P•U•L•S•E•". В 2019 году с оригинальных лент Aubrey Powell/Hipgnosis восстановили картинку специально для "The Later Years". На этом релизе также вновь появится знаковый пульсирующий свет, как и на оригинальном CD 1995 года, который на этот раз работает от двух сменных батареек типа АА. Делюксовые комплекты включают музыкальные клипы, концертные и документальные фильмы, репетиционные записи "Pulse Tour" и многое другое, а также 60-страничный буклет. Фрагмент из этого релиза, "Coming Back To Life", доступен ниже.

PINK FLOYD Release



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