Концертное видео PINK FLOYD



Warner Music сообщили о том, что 18 февраля впервые на Blu-Ray состоится выпуск концертного релиза PINK FLOYD "P•U•L•S•E•". В 2019 году с оригинальных лент Aubrey Powell/Hipgnosis восстановили картинку специально для "The Later Years". На этом релизе также вновь появится знаковый пульсирующий свет, как и на оригинальном CD 1995 года, который на этот раз работает от двух сменных батареек типа АА. Делюксовые комплекты включают музыкальные клипы, концертные и документальные фильмы, репетиционные записи "Pulse Tour" и многое другое, а также 60-страничный буклет. Фрагмент из этого релиза, "Coming Back To Life", доступен ниже.







