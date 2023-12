сегодня



Фрагмент переиздания PINK FLOYD



Восьмого декабря PINK FLOYD выпустят специальную версию альбома Atom Heart Mother на двух дисках: первый будет содержать оригинальный материал, а второй это Blu-Ray с записью “Atom Heart Mother” (Suite) с выступления в рамках Hakone Aphrodite Festival 1971 года. Изначально релиз выходил только в Японии. Видео, рассказывающее об этом издании, доступно ниже:



"Atom Heart Mother"

a) Father's Shout

b) Breast Milky

c) Mother Fore

d) Funky Dung

e) Mind Your Throats Please

f) Remergence

"If"

"Summer '68"

"Fat Old Sun"

"Alan's Psychedelic Breakfast"

a) Rise And Shine

b) Sunny Side Up

c) Morning Glory





The Blu-ray has two pieces of footage on it:





· "Atom Heart Mother" (Live: Hakone Aphrodite 1971) 16:08

· Scott & Watts (behind the scenes documentary clip) 3:11





Pink Floyd "Hakone Aphrodite" Japan 1971





7" paper sleeve containing:





- CD: "Atom Heart Mother" studio album

- Blu-ray: Filmed live performance of

- "Atom Heart Mother"

- Scott & Watts (Hakone Aphrodite B-roll)





Also includes:





- 60-page photo book with unreleased photos Replica of Hakone Aphrodite pamphlet

- Replica of venue map flyer

- Replica of Osaka show poster

