5 янв 2019



Редкое видео PINK FLOYD



"Set The Controls For The Heart Of The Sun" — это трек, появившийся на втором альбоме PINK FLOYD, который получил название "A Saucerful Of Secrets" и вышел в 1968 году. Группа исполнила эту композицию в Лондоне в All My Loving 28 марта 1968 года, и видео с этого выступления доступно для просмотра ниже.













+0 -1









просмотров: 492