Переиздание PINK FLOYD выйдет осенью



Warner Music сообщили о том, что выпустят переиздание альбома PINK FLOYD "Animals" этой осенью — одиночные издания будут доступны с 16 сентября, а дедюкс-версия с седьмого октября. Впервые альбом будет доступен в варианте 5.1 Surround Sound. Издание будет снабжено и новым оформлением.



Трек-лист:



"Pigs On The Wing (Part One)"

"Dogs"

"Pigs (Three Different Ones)"

"Sheep"

"Pigs On The Wing (Part Two)"



Варианты:



Deluxe Limited Edition 4 Disc Package

- 1LP/1CD/1DVD/1BLU-RAY

- 180 Gram black heavyweight vinyl

- 32-page booklet

- all housed in a hardcover book style cover



1 LP Vinyl

- 1LP 180gram black heavyweight vinyl

- 28 page booklet

- gatefold vinyl sleeve



1 CD

- CD in card gatefold cd size sleeve

- 28-page booklet



1 Blu-Ray

- Special Blu-Ray gatefold card sleeve

- 16-page booklet

Blu-Ray - Audio Mixes

- 2018 Remix - Stereo: 24-bit/192kHz Uncompressed, dts-HD MA

- 2018 Remix - 5.1 Surround: 24-bit/96kHz Uncompressed, dts-HD MA

- 1977 Original Stereo: 24-bit/192kHz Uncompressed, dts-HD MA



DVD – Audio Mixes

- 2018 Remix: 5.1 Surround Mix (Dolby Digital @ 640 kbps, 448kbps), Stereo (LPCM 24-bit/48 kHz Uncompressed)

- 1977 Original Stereo Mix: (24-bit/48 kHz Uncompressed)



1 SACD

- Hardback book package with 28-page book, in slipcase.

Includes:

- 2018 New Stereo Mix (High-resolution DSD)

- 2018 New 5.1 Surround Mix (High-resolution DSD)

- 2018 New Stereo Mix (standard CD







